Kyllingens dom: - Vingegaard er en kylling

Dramaet lod vente på sig på 2. etape af årets Tour de France, men da dagens sidste stigning, Jaizkibel, tog fat, så faldt tæppet, og et fremragende teater udspillede sig for øjnene af tilskuerne til årets foreløbig mest dramatiske etape.

Ekstra Bladets cykelekspert, Michael Rasmussen, så en Mads Pedersen (Lidl-Trek) i storform, men det var ikke ham, der stjal danskerbilledet på dagens etape.

Det gjorde Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) og Mikkel Bjerg (UAE) til gengæld, men hvor den ene får kæmpe ros, så bliver den anden heftigt kritiseret i dagens 'Gok fra Kyllingen'.

Dagens præstation

Annonce:

- Neilson Powless (EF) vidste, at det her var en enestående mulighed for at sikre sig den prikkede bjergtrøje de næste mange dage. Han er tæt på at gøre arbejdet færdigt og tage etapesejren. Han misser den kun, fordi UAE er stålsat på, at Pogacar skulle tage bonussekunder på toppen af Jaizkibel.

- Fantastisk præstation af ham. Han er den mindste af de tre mand i udbruddet, men han tager det største slæb og kører Remi Cavagna (Soudal Quick-Step) og Edvald Boasson Hagen (TotalEnergies) i stykker.

Artiklen fortsætter ...

Neilson Powless sikrede sig adskillige dage i den prikkede bjergtrøje. Foto: Stephane Mahe/Ritzau Scanpix

Tre gok fra Kyllingen



- Matteo Trentin (UAE) får dagens første gok for sit styrt.

- Solostyrt i en rundkørsel ... det er tosset. Specielt når man ligger som forreste mand i feltet. Der var ikke noget stress på, så det var ganske unødvendigt, at han laver sådan noget.

Artiklen fortsætter ...

Matteo Trentin måtte skubbes i gang igen efter sit mærkværdige solostyrt. Foto: Stephane Mahe/Ritzau Scanpix

- Jeg synes, at Vingegaard er en kylling, fordi han ikke tør køre med, da Pogacar fortsætter ned over Jaizkibel.

Annonce:

- Kør da med, og se, hvad der sker. De kunne komme ned til bunden, og så kunne han stadig sidde på hjul af Pogacar og måske have en mulighed for at vinde etapen. I værste fald ville han tabe fire sekunder, hvis Pogacar vandt etapen, og nu taber han alligevel fire sekunder, fordi Pogacar bliver nummer tre.

Artiklen fortsætter ...

Vingegaard trak sig fra angrebet med Tadej Pogacar, og det var ikke godt nok, mener Ekstra Bladets cykelekspert. Foto: Bernard Papon/Ritzau Scanpix

- Jumbo-Visma-holdet får det tredje gok for kollektivt at fucke det op for dem selv til sidst.

- Når nu Vingegaard har truffet beslutningen om at køre for Wout van Aert, så skulle han være lidt mere vågen og tage en føring for at holde farten så høj, at angreb ikke kunne forekomme. Det var tydeligt, at de havde en plan om, at alle sprintere skulle sættes af, og det lykkedes dem, men det lykkedes dem ikke at gøre arbejdet færdigt for Wout van Aert.

Artiklen fortsætter ...

Wout van Aert ærgrer sig over, at han netop er blevet snydt af Victor Lafay på målstregen. Foto: Anne-Christine Poujoulat/Ritzau Scanpix

Dagens detalje:



- Det kræver enorm styrke at gøre det, som Victor Lafay (Cofidis) gjorde i dag, men det kræver fremfor alt timing.

- Han fandt det perfekte tidspunkt, hvor Jumbo-Visma havde brændt alle tændstikkerne af, og der kun var Wout van Aert tilbage, og så stak han uimodståeligt fra alt og alle.

Annonce:

- Måden, han gør det på. Det er ikke noget, man bare lige gør. Det er i kamp med de allerbedste, og han gav lovning på det allerede i går på Côte de Pike. Vi skal måske til at regne med ham som en top ti-rytter. Jeg sætter mine penge på ham fremfor Guillaume Martin.

Artiklen fortsætter ...

Victor Lafay snød alle favoritterne, og tog Cofidis' første Tour-sejr i 15 år. Foto: Anne-Christine Poujoulat/Ritzau Scanpix

Dagens dansker:

- Mikkel Bjerg er dagens dansker. Jeg skal love for, at den unge mand viser kørelyst. Det er lige før, de skal have snor i ham.

- Han skal tage at passe på sig selv, for der er 19 dage til Paris, og selvom han er stærkt medvirkende til at holde udbruddet i snor, så skal han passe på med at ikke at blive grebet af stemningen. Hans arbejde giver Pogacar muligheden for at tage vigtige bonussekunder.