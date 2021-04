Kyllingens klare besked til dansk stjerneskud

2021 har været noget af et gennembrudsår på den store scene for Jonas Vingegaard, og mandag blev det endnu bedre for danskeren.

Den 24-årige Jumbo-Visma-rytter er blevet udtaget til årets udgave af Tour de France.

Ifølge Ekstra Bladets cykelekspert Michael Rasmussen er det en erfaring, der vil være enorm vigtig for Vingegaard.

- Der er ingen tvivl om, at Jumbo-Visma vil sætte et stort præg på årets Tour de France, og derfor er det en god erfaring for Vingegaard at køre en grand tour i hjul på Primož Roglič oppe foran, siger den dobbelte vinder af Tour de Frances bjergkonkurrence.

- Han kommer til at smide egne ambitioner over styr, for holdet kommer med én ambition, og det er, at Roglič skal vinde løbet.

Netop at køre for kaptajn Roglič prøvede Vingegaard for få uger siden, da de to kørte etapeløbet Baskerlandet Rundt.

Det kan næppe betegnes som andet end en succes.

Roglič vandt løbet, og Vingegaard sluttede på en andenpladsen. Endda foran den forsvarende Tour de France-vinder Tadej Pogačar.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Michael Rasmussen deltog selv i Tour de France adskillige gange som cykelrytter. Foto: Tariq Mikkel Khan

Vueltaen lagde bunden

Selvom Jonas Vingegaard har scoret mange overskrifter i 2021, så mener Michael Rasmussen, at bunden for udtagelsen til Tour de France blev lagt sidste år.

- Den klassiske måde at gøre det, inden man bliver udtaget til Tour de France, er at gøre det godt i en de andre store løb, og det gjorde han i den grad i sidste års Vuelta.

Det store spanske løb blev en succes for Primož Roglič, der endte på toppen af podiet.

Selvom Vingegaard ligesom til sidste års Vuelta ikke skal gå efter den store sejr selv, mener Michael Rasmussen alligevel, at dette setup giver en større læring end selv at være kaptajn.

- Der er kæmpe forskel på at være med i den rigtige ende og køre efter en holdtaktik fremfor at være kaptajn på et mindre hold og køre alene. Han får større læring af det her, siger Michael Rasmussen.

'Kyllingen' kalder desuden Vingegaards hollandske hold for det stærkeste etapeløbshold i cykelsporten lige nu.

Årets udgave af Tour de France med Jonas Vingegaard med fra start begynder 26. juni.