Lægger sig fladt ned efter megabrøler

Amstel Gold Race endte kaotisk, da en forkert vinder blev udråbt til at starte med. Jurymedlem Armand van Mulken tager fejlen på sin kappe

De havde ikke is nok i maven ved målstregen i Valkenburg, da Amstel Gold Race blev afgjort i søndags efter en farce.

Først blev Benoît Cosnefroy udråbt som vinder, men da målfotoet lå klar, måtte løbsjuryen trække sin afgørelse tilbage og tildele sejren til Michael Kwiarkowski.

En afgørelse som Ekstra Bladets cykelekspert, Michael Rasmussen, kalder for amatøragtigt.

Alt sammen grundet hastværk, erkender Armand van Mulken fra løbsjuryen nu over for den hollandske tv-stadion NOS.

- Der var en lignende situation sidste år, siger jurymedlem Armand van Mulken.

- Jeg troede, jeg så nummer 143 som vinder med det blotte øje.

- Men det var virkelig meget svært, for det var meget tæt. Så var jeg lidt for hurtig. Jeg skulle have ventet på målfotoet, indrømmer jurymedlemmet.

For et år siden blev Amstel Gold Race også afgjort efter en tæt spurt mellem Tom Pidcock og Wout van Aert.

Løbsjuryen måtte den gang bruge lange minutter efter spurten, før de, efter omkring fem minutters granskning af målfoto, udråbte van Aert til vinder.

- Det er millimeterarbejde. Nogle gange gør det menneskelige øje og computeren en verden til forskel, siger Armand van Mulken, der erkender, at balladen fra sidste år spillede ind

- Selvfølgelig vil alle have resultatet med det samme. I dette tilfælde var jeg for hurtig. Jeg indrømmer, at jeg begik en fejl, siger han