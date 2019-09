Lagde cykelverdenen ned: - Jeg er bare uden filter

HARROGATE (Ekstra Bladet): Bjergrytteren Cecilie Uttrup Ludwig får kun et par kategoriserede stigninger at boltre sig på i lørdagens landevejsløb, men det beskedne udvalg betyder ikke, at det bliver et let løb, forsikrer hun.

Tværtimod.

- Jeg tror, det bliver et hårdt cykelløb. Det bliver udskilning bagfra, og det bliver kørt aggressivt, siger Cecilie Uttrup Ludwig.

- De kategoriserede stigninger ligger ret langt fra mål, så det bliver spændende at se hvilken indflydelse, de får på løbet. Jeg tror helt klart, at feltet vil knække på stigningerne, men spørgsmålet er, om det kan blive samlet igen.

- Det bliver hårdt at komme tilbage, hvis man bliver sat, så jeg tror, det bliver en reduceret gruppe, der kommer ind i finalen og kæmper om medaljerne, siger Uttrup Ludwig, som – i fald hun får en VM-medalje om halsen – givetvis igen vil lægge hele cykelverdenen ned med sin brusende og medrivende begejstring.

Parken foran det gamle hotel The Majestic i Harrogate er pyntet med VM-regnbuestriberne i anledning af den store begivenhed, der afvikles i disse dage. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Hun har gjort det før. Tusinder og atter tusinder har på Youtube set og genset interview med hende. For eksempel det glædestårevædede interview efter La Course i 2018, som blandt andet handlede om en visdomstand.

Eller interviewet efter Tour of Scotland og selvfølgelig det efter Flandern Rundt i år, hvor hun med adrenalinen stadigt pumpende i kroppen beskrev finalen så intenst og levende, at klippet blev delt og delt, og i dag er blevet afspillet på Twitter over en halv million gange.

Kvindecykling har i den 24-årige dansker fundet en ambassadør, som rækker langt ud over cykelsporten og sikrer den opmærksomhed og nye kunder i butikken.

Hendes sprudlende livsglæde og livlige mimik, hendes store armbevægelser, hendes grin og levende øjne har vundet hende en stor fanskare.

Mangen en gnaven, gammel mand, hvoraf der findes mindst et par stykker her i pressecentret ved VM i Yorkshire, vil dog mene, at hun spiller komedie. At hendes optræden er indstuderet og glæden påtaget og overdrevet.

Man behøver dog kun at sidde nogle minutter og tale med hende, før man forstår, at hun er ægte nok. Den Cecilie Uttrup Ludwig, man ser på skærmen, er ikke væsensforskellig fra hende, vi sidder over for her på det engang så prægtige hotel The Majestic i Harrogate.

- Jeg tror bare, at jeg er mere uden filter end så mange andre. Når man har taget del i en masse interview, så bliver man mere vant til det. Så giver man nok mere slip og er bare sig selv, siger Cecilie Uttrup Ludwig.

- Det ville være anstrengende at spille en rolle og være noget andet, end jeg er, så jeg er bare mig. Når man lige er kommet i mål, og adrenalinen stadig pumper, så kommer det hele bare ud.

- For så står man der og skal fortælle om et megahårdt cykelløb, som man bare synes har været det fucking fedeste, man har prøvet, siger Cecilie Uttrup Ludwig og griner.

Cecilie Uttrup Ludwig på vej ud på fredagens træning med sin VM-holdkammerat Louise Norman Hansen. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Hun tænker ikke over det. Hun forbereder sig ikke, siger hun, og minder om, at hun jo også tit er skuffet efter et cykelløb, og at det så er ærgrelse, irritation og skuffelse, hun lader komme til udtryk. Det er bare ikke de interview, som folk husker, og som bliver delt igen og igen på de sociale medier.

- Folk taler selvfølgelig mest om de interview, hvor jeg er glad, og hvor det bare har været så megafedt, siger hun med gradvist stigende toneleje, til hun når et hvin og virrer med hænderne i luften.

Forleden var hun taler ved en UCI-kongres for juniorer i Harrogate i forbindelse med VM sammen med det belgiske vidunderbarn Remco Evenepoel. Også tidligere har hun markeret sig som fortaler for kvindecykling, og sidste år talte hun ved en afslutningsceremoni ved VM i Innsbruck og leverede kritik af den forskel, der ofte gøres på kønnene i sporten.

- Mændene får tit de udfordrende ruter, mens det lader til, at der ikke rigtigt er en tro på, at vi kvinder kan holde til det, og at vi skal skånes lidt, siger Cecilie Uttrup Ludwig, som er bjergrytter – ’en lille bjergmus’, som hun selv udtrykker det.

- Det er synd, at kvinderne ikke får de samme udfordringer. Det er meget muligt, at vi ikke er lige så stærke som mændene, men vi kan altså godt træde i pedalerne, og vi kan køre megafedt cykelløb.

Cecilie Uttrup Ludwig er godt skåret for tungebåndet og er efterspurgt af både danske og internationale medier. Her er det TV 2, der interviewer den danske bjergrytter. Foto: Tariq Mikkel Khan.

- Du er en god ambassadør for sporten. Er det en rolle, du gerne påtager dig?

- Jeg tænker ikke så meget over det, men cykling er noget, jeg brænder for og har en passion for. Jeg elsker cykelsport, og så holder jeg heller ikke min mund, når jeg har noget på hjerte, siger Cecilie Uttrup Ludwig.

- Jeg kan godt lide at tale om kvindecykling, og jeg synes, at vi har fortjent at få opmærksomhed, og at vi for eksempel har fortjent at få eksponering på tv, for det er virkelig skidespændende at se kvindecykelløb.

- Er der en idrætspolitiker gemt i dig?

- Åh, det ved jeg ikke, men jeg vil bare altid kæmpe for noget, jeg synes er retfærdigt. Det er godt at nå bredt ud. Det er da fedt at nå ud til mange og få endnu flere til at se kvindecykling. Det er det, vi vil, siger Cecilie Uttrup Ludwig.

- Det kunne da være fedt, hvis folk på grund af et interview, de har set med mig, fik lyst til at se noget af det der kvindecykling og så fik smag for det.

