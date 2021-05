Lamslået over stjernen: - Hvordan kan han gøre det?

Ni måneder efter sit skrækstyrt gør Remco Evenepoel lørdag comeback i Giro d'Italia. Forventningerne fra omverdenen er enorme, og det kommer ikke bag på den danske sportsdirektør Brian Holm, der for længst er blæst bagover af belgierens kometkarriere

Remco Evenepoel glemmer aldrig lørdag 15. august. Den dag han så døden i øjnene.

Stortalentet stirrede i bogstavelig forstand imod afgrunden, da det gik galt på nedkørslen af Muro di Sormano under Lombardiet Rundt.

Den dengang 20-årige belgier fløj ud en lille bro og forsvandt ned i dybet.

Mirakuløst slap Evenepoel med en beskadiget lunge og et bækkenbrud, men sidstnævnte kunne have kostet ham karrieren.

Det var et spørgsmål om en millimeter mere i den forkerte retning.

- Hvis nerven var blevet ramt, så havde jeg skullet bruge resten af mine dage i en kørestol, siger han selv i tv-dokumentaren ’Jeg er Remco’.

Remco Evenepoel modtog hurtig førstehjælp efter det uhyggelige styrt. Foto: Fabio Ferrari/Ritzau Scanpix

Ni måneders kamp

Ulykken havde nok fået de fleste til at stoppe op og overveje, om det virkelig var det hele værd? Hvorfor køre om kap med døden? Før eller siden kommer den jo først.

Men det var aldrig et tema for Evenepoel.

Trin for trin har han kæmpet sig tilbage, og lørdag får Deceuninck-Quick-Step-rytteren sit længe ventede comeback, når han indleder Giro d’Italia. Ni måneder efter det uhyggelige styrt.

- Både fysisk og ikke mindst mentalt er han lavet af noget andet. Der gik ikke lang tid, før han fik den attitude. Han er speciel oveni hovedet, siger Brian Holm, der er sportsdirektør på det belgiske mandskab.

- Uanset hvor tosset det end lyder, har jeg ikke kunnet mærke noget i forhold til det psykiske. Om det så kommer, når han sidder på cyklen, ved vi ikke. Når man ikke har kørt i lang tid, skal man vænne sig til at sidde i et felt igen. Især på nedkørslerne, fortæller danskeren til Ekstra Bladet.

Remco Evenepoel er en af de absolutte hovedattratktioner i årets Giro d'Italia - selv om der er hans første Grand Tour. Foto: Luca Bettini/Ritzau Scanpix

Blandt favoritterne

Derfor triller Evenepoel også ind til sin første Grand Tour som en beskyttet rytter, der ikke har noget pres på sine skuldre. Internt i hvert fald.

Anderledes ser det ud hos størstedelen af bookmakerne og adskillige eksperter, der har ham blandt podiekandidaterne. Sågar med solide vinderchancer.

Her maner Holm dog til besindighed.

- Al logik siger jo, at han ikke kommer i nærheden efter det styrt, lyder sportsdirektørens dom.

Der er dog et væsentligt men. Det vedkender den tidligere danske toprytter. For Evenepoel har for længst gjort op med det normale i sin korte og imponerende karriere. På den led forstår Brian Holm godt de enorme forventninger til stjerneskuddet.

- Ingen i cykelsporten har gjort det samme som ham. Han kom frem som 19-årig og vandt Clásica San Sebastián. Han var lige trådt ud af juniorrækken og satte dem alle sammen. Det er aldrig set før i cykelsporten. Hvordan fanden kan han gøre det, spørger Holm retorisk.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Brian Holm er svært imponeret over Remco Evenepoels kvaliteter. Arkivfoto: Claus Bonnerup

Proklamerede sejr på forhånd

Danskeren kender ikke svaret, men har nydt det hver gang, Evenepoel har givet det i pedalerne.

Få dage før ulykken i august tog belgieren en af forrige sæsons smukkeste sejre på fjerde etape i Polen Rundt.

Midt i en krisetid, hvor holdkammeraten Fabio Jakobsen lå i koma og kæmpede for sit liv, formåede Evenepoel at tøjle bekymring og ben på samme tid.

Holm blev selv rørt til tårer den dag.

- Han sagde det i Polen Rundt. At han ville sætte verdenseliten fra hjul. Det gjorde han og hev Fabios rygnummer op af lommen ved målstregen. Evenepoel vidste simpelthen, at han ville vinde. Han har udrettet nogle sindssyge ting.

- Vi andre, der har været her i mange år, har vitterligt ikke set det før, siger Holm.

Han kan ligesom den øvrige stab på Deceuninck-Quick-Step glæde sig over, at Evenepoel i april skrev under på en ny gigantisk kontrakt, der nu gælder helt til og med 2026.

