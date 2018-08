Landevejens største mirakel: Var tæt på at dø seks gange!

Slog sig næsten ihjel i et styrt for tre år siden og lå længe i koma, før han vendte tilbage til livet. Nu kører han Danmark Rundt

Hans hjerte holdt aldrig op med at slå, men seks gange var det tæt på, at nu 31-årige belgiske Kris Boeckmans døde, da han styrtede voldsomt på ottende etape af Vuelta a España i 2015. Første gang var i selve styrtet, mens de øvrige kriser opstod i de kritiske dage derefter.

- 99 ud af 100 ville ikke have klaret det. Det fortalte lægerne mig, da jeg var kommet igennem, sagde Kris Boeckmans til Ekstra Bladet før første etape af Danmark Rundt. På mirakuløs vis ikke bare overvandt Boeckmans sine skader og blev til et menneske igen.

Han har også gjort comeback som professionel cykelrytter og stiller til start i Danmarks største cykelløb som en af seks ryttere på det franske prokontinentalhold Vital Concept.

- Et mirakel? Ja, der fandt nok et mirakel sted, men om jeg som sådan er en mirakelmand, ved jeg ikke. Jeg ved blot, at bare det at overleve et styrt som det, der ramte mig, ikke var nogen selvfølge. Det var det langt fra, sagde Boeckmans, da Ekstra Bladet satte ham stævne ud for Vital Concept-bussen i et læskur ved et bybusstoppested.

- Jeg arbejdede virkelig hårdt for at gøre comeback som menneske, og da det var lykkedes mig, begyndte jeg at arbejde hårdt på at gøre comeback som cykelrytter.

- De første to år var meget, meget hårde for mig. Når jeg nåede et vist niveau, klappede jeg sammen i flere dage derefter, fordi kroppen bare manglede stabilitet. Dette år mærker jeg den stabilitet, og det er meget dejligt. Alting tager tid, sagde Boeckmans, som tre måneder før sit styrt i Vueltaen havde forlænget sin kontrakt med Lotto-Soudal for yderligere to år.

En lovende rytter

Han var en lovende rytter med ni sejre på sin rekordliste, men endnu i sin tredje sæson efter styrtet har han til gode at komme først over stregen. Fysisk er han ved at nå sit niveau før styrtet, men hvad med den mentale styrke? Hvad har det voldsomme styrt gjort ved ham som menneske og cykelrytter?

- Jeg husker intet fra styrtet. Jeg husker et glimt fra det øjeblik, da jeg fik hjælp. Da sagde lægen, at jeg skulle på hospitalet, og at alt ville blive okay. Det er det eneste, jeg husker fra den dag, sagde Boeckmans.

- Det betyder, at jeg ikke er bange, men kroppen husker. Hører jeg en voldsom lyd i feltet, så reagerer kroppen. Så rykker det i mig, men mentalt er jeg ikke bange.

- Er jeg den samme rytter som før? Jeg har ikke vundet endnu. Jeg var god før, og jeg vandt, så måske når jeg vinder igen, vil jeg føle, at jeg virkelig er tilbage.

- Indtil videre er det min opgave at bringe Bryan Coquard (Vital Concept-kaptajn, red.) godt frem i spurterne, og når det lykkes, er det også en tilfredsstillende, sagde Kris Boeckmans.

Ramte et hul i jorden

Efter styrtet, som opstod, da han ramte et hul i vejen, mens han drak af en drikkedunk, blev han lagt i kunstigt koma for at reducere presset på kroppen. Han pådrog sig slemme skader i ansigt og hoved, og blødninger opstod i lungerne, hvilket gjorde det vanskeligt for ham at trække vejret selv.

Han lå på operationsbordet i over otte timer umiddelbart efter styrtet. Efter knapt to uger i koma blev han vækket, og måtte vantro konstatere, at hans lemmer ikke reagerede på de ordrer, hans hjerne afgav. Han bad om vand og rakte ud efter et glas, men hans arm forblev ubevægelig. Han ville drikke, og en eller anden løftede hans hoved og tilbød ham en tår, men vandet løb i den forkerte hals.

- Jeg kunne ikke drikke mere. Forestil dig, hvordan det er at drikke og så være ved at blive kvalt, fordi væsken bare løber ned i lungerne, sagde Boeckmans.

- Jeg ville løfte mit hoved, og i mit sind gjorde jeg det, men i virkeligheden lå min krop bare der og var ubevægelig. Det sker, når en krop har ligget i koma i nogle dage.

- Hvordan forandrede ulykken dig som menneske?

- Jeg tror, at ulykken ikke har forandret mig. Ikke meget. Jeg er den, jeg er. Mit liv forandrede sig, da min bror døde for 13 år siden i en bilulykke. Da forandrede alt sig, og jeg forandrede mig, sagde Boeckmans.

- Siden da har jeg fulgt mine følelser. Jeg har ladet mine følelser bestemme. Det var et hårdt slag for familien, da han døde, og da jeg så styrtede, var det næsten ubærligt for min mor og familien, sagde med et nik i retning af en nydelig dame ved Vital Concept-bussen. Hans mor følger løbet med sin søster og Boeckmans kæreste.

Ud over at blive menneske igen, var der én ting, Kris Boeckmans stræbte efter, da han vågnede af koma: Han ville være cykelrytter igen.

18. marts 2016 kørte han Handzame Classic og fuldførte sine to sæsoner på Lotto-Soudal, hvor han havde danske Lars Bak som holdkammerat.

Før denne sæson kom et tilbud fra Vital Concept, og han takkede ja.

- Jeg elsker cykling, og jeg ønskede at fortsætte, så jeg underskrev øjeblikkeligt kontrakten. Jeg har kørt på cykel, siden jeg var ni år gammel. Cykling er en del af mit dna, og når man stopper som professionel, er det en stor del af ens liv, der er slut.

- Det er for tidligt for mig at stoppe. Jeg vil vinde igen. Jeg har allerede været tæt på, så jeg ved, at det er muligt, sagde Boeckmans.

