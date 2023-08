Landstræner om skuffelse: En cykelrytters lod

Kasper Asgreen havde en nedtur i dag, men landstræner Anders Lund mener, at den stærke dansker nok skal komme ovenpå igen og være klar til at præstere igen på VM-enkeltstarten

Danmark kom til søndagens VM-løb med to udnævnte kaptajner.

Hvor Mads Pedersen kæmpede med om sejren langt ind i løbet, så blev det en anderledes ærgerlig dag for Kasper Asgreen, som relativt tidligt i finalen måtte resignere.

Landstræner Anders Lund sympatiserede dybt med Asgreen umiddelbart efter løbet, og den forhenværende cykelrytter, kunne sagtens sætte sig ind i hans skuffelse.

- Sådan er det jo desværre en cykelrytters lod at takle et hav af skuffelser. For man taber mere, end man vinder i løbet af en karriere. Men den her gør selvfølgelig ondt på Kasper, fordi han indiskutabelt er i virkelig god form,

Det var ifølge Anders Lund et spørgsmål om, at Asgreen ikke kunne sidde de rette steder i dag, så han simpelthen eksploderede i det benhårde og opslidende løb, der blev åbnet med over 100 kilometer til mål af det danske landshold.

- Som du siger, så spillede det aldrig for ham, og han kunne ikke finde den power, som der skulle til for at holde positionen på de her skarpe stigninger herinde, så han kommer til at sidde for langt tilbage, så han må køre frem, men røg tilbage igen. Og det dør man på, fordi man skal sidde så langt fremme, og man ikke skal tabe positioner. Så kan man ikke (køre med om sejren, red.), uanset hvilken form man er i.

Adspurgt, om dagens skuffelse kan påvirke danskerens næste løb, som er VM-enkeltstarten, der venter fredag, svarer Lund beroligende.

- Men sådan er det, og Kasper skal nok få samlet sig selv op og stå klar til på fredag.

Der var krammere til Mads Pedersen fra folkene på landsholdet efter løbet. Foto: René Schütze

Danmark skabte vanvittigt VM

Det danske landshold leverede generelt en flot præstation i dag, da de, så snart løbet nåede den berygtede rundstrækning i Glasgow, greb taktstokken og skabte det benhårde cykelløb, som Mads Pedersen og Kasper Asgreen på forhånd havde håbet på.

I sidste ende kom Pedersen afsted med stjernerne Mathieu van der Poel, Wout van Aert og Tadej Pogacar, og selvom førstnævnte endte med at løbe med regnbuestriberne, og Pedersen endte med at stå uden medalje, så viste han ifølge landstræneren i dag, at han hører til i samme vægtklasse som de tre fænomener.

- Det er ekstremt flotte navne at blive slået af, men Mads var der jo som en fuldstændig jævnbyrdig del af det og har sammen med resten af det danske landshold sin del af æren i et af de mest vanvittige VM, jeg mindes, forklarer Lund og fortsætter.

- Så på den måde synes jeg, der er meget godt at sige om dette cykelløb, men det er ærgerligt, vi ikke får en medalje med.

Selvom de fleste danske herreeliteryttere nu drager videre mod nye mål, så skal enkelte af dem i aktion i Skotland igen i næste uge.

Michael Mørkøv kører parløb på banen med OL-makkeren Lasse Norman Leth tirsdag, og så skal Kasper Asgreen og Mikkel Bjerg køre VM-enkeltstarten fredag.