Landstræner spår succes til Vingegaard i sidste alpeslag

Jonas Vingegaard satte alt og alle til vægs på Col du Granon onsdag. Han tog etapesejren og flåede den gule trøje af fænomenet Tadej Pogacar, der nærmest for første gang i karrieren viste svaghedstegn.

Dermed er Pogacar i rollen som jæger, men spørgsmålet er, om han er kommet sig efter nedturen onsdag, så han allerede på torsdagens tur til mytiske Alpe d'Huez kan slå tilbage.

Det tror den danske landstræner i landevejscykling, Anders Lund, ikke. Han ser gode muligheder for, at Vingegaard også torsdag vil være den stærkeste.

- Jeg tror, Vingegaard kan håndtere det, for det var ham, der havde overtaget i går. Det er sjældent, man fra den ene dag til den anden ser et fuldstændig anderledes styrkeforhold, lyder det fra Anders Lund.

Til gengæld får den 25-årige dansker sin sag for på den anden sidste af sidste hviledag, når de afgørende slag skal udkæmpes i Pyrenæerne.

- De sidste bjergetaper bliver en kamp igen. For der kan styrkeforholdet være vendt om igen måske, og der er virkelig pres på, for så er det Jonas, der kan tabe trøjen, siger landstræneren.

- Det er der, man før har set, at unge eller uprøvede går ned. Hvor man til sidst sidder med det hele og kan tabe det hele. Man så det også med Primoz Roglic, da Pogacar vandt første gang (i 2020, red.).

Anders Lund føler sig sikker på, at Jonas Vingegaard har den mentale styrke til at håndtere alt den virak, som den gule trøje giver.

Dog er det ikke nok, hvis han vil stå øverst på podiet i Paris om halvanden uge. Og han har den måske værst tænkelige mand til at puste sig i nakken hele vejen.

- Det er jo forventeligt i en eller anden udstrækning, at Jonas kommer til at ramme en svær dag, hvor Pogacar tager noget tilbage, vurderer Anders Lund.

- Og så god som Pogacar er, med hans indstilling om at angribe vildt og finde sprækkerne, så er det altså en hård mand at have i nakken.