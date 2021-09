Landstræneren roser Valgren: En dag tager han guldet

At det danske cykellandshold med en bronzemedalje i VM-linjeløbet levede op til de opskruede forventninger, kan holdet i høj grad takke Michael Valgren for.

Den 29-årige thybo var den eneste dansker, der kunne hænge på de bedste i løbets afgørende fase. Guldvinder Julian Alaphilippe kunne ingen røre, men Valgren belønnede sig selv ved at sprinte i mål til en bronzemedalje.

Landstræner Anders Lund er svært begejstret for den 29-årige EF-rytter på en dag, hvor det danske hold ellers var ramt af en del modgang.

- Han kørte en superflot finale i et meget svært selskab som ene mand. Alaphilippe var i sin egen liga, men Valgren fik vist, at han er en stor, stor rytter og også er klar til at tage guldet en dag, siger Anders Lund.

Valgren kom med i det afgørende udbrud, som den senere guldvinder, Julian Alaphilippe, skabte med et ryk 58 kilometer fra mål.

Uden landsmænd måtte danskeren klare sig selv, og det lykkedes ham at manøvrere i den kaotiske afslutning, så han kom til at spurte om sølv- og bronze mod blot tre rivaler.

- Når han har de ben, er han tit meget dygtig til at spille det taktiske spil. Det er ikke nemt at være så cool i en VM-finale, siger Anders Lund.

- Det overrasker mig ikke, at han har det niveau - særligt ikke efter hans voldsomme formfremgang i de italienske løb op til VM. Jeg havde klart en forhåbning om, at han ville være blandt de bedste, lyder det.

Han mener, at det danske hold fik det optimale ud af en dag, hvor Mads Pedersen, Andreas Kron og Mikkel Honoré alle måtte udgå tidligt på grund af styrt, og hvor Kasper Asgreen var svækket af et maveonde.

- Det kan man godt sige. At vi sad med én rytter i 17-mandsgruppe og alligevel fik medalje, det siger meget om Valgrens niveau, siger Anders Lund.

Det er Danmarks syvende medalje gennem tiderne i mændenes elite-VM. Det er blevet til én guld, tre sølv og nu tre bronze.