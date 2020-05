Langer ud efter Lance: Fortæl nu sandheden

Den tidligere holdkammerat til Lance Armstrong på US Postal Tyler Hamilton er mildest talt ikke imponeret over sin landsmand. Han mener fortsat, at den syvdobbelte Tour-vinder holder på hemmeligheder for offentligheden.

Det fortæller Tyler Hamilton i podcasten Off The Ball ifølge Daily Mail. Her skyder den tidligere amerikanske bjergrytter med skarpt mod Armstrong, efter afsløringerne på det seneste har været mange i EPSN-dokumentaren 'LANCE.'

- Når du fortæller den fulde sandhed, vil der være konsekvenser, siger Tyler Hamilton i podcasten ifølge Daily Mail.

I mange år var Tyler Hamilton og Lance Armstrong holdkammerater på US Postal, men de var også rivaler, som her på billedet, hvor Hamilton var skiftet til Team CSC med danske Bjarne Riis i spidsen. Foto: Vincent Kessler/Ritzau Scanpix

Holder tingene skjult

Den tidligere US Postal og Team CSC-rytter fortæller desuden, at det sidste kapitel næppe er skrevet i historien om Lance Armstrongs mangeårige dopinghistorik. Han forstår derfor ikke, hvorfor Armstrong ikke bare kryber til korset og indrømmer alt.

- Der er jo masser af konsekvenser, når du vælger kun at fortælle den 'halve sandhed,' men du kan blive nødt til det for at blive i sporten. Når du så fortæller hele den sande historie, som jeg gjorde, vil du være ude, lyder det fra den nu 49-årige amerikaner.

Indrømmelserne er mange

Det er langt fra småting, der er kommet frem i dokumentaren om Lance Armstrong. Han har blandt andet løftet sløret for, hvordan han i en ung alder forfalskede sin identitet, så han kunne konkurrere mod de bedste i triathlon.

Samtidig har Armstrong fortalt, hvordan han frygtede, at doping ville sætte en stopper for hans liv.

- Det var min første professionelle sæson. Det var kortison, siger Armstrong, som blev professionel på det amerikanske Motorola-hold i august 1992 efter OL i Barcelona. Han fyldte 21 år måneden efter, har den tidligere Tour-vinder udtalt ifølge The Sun.

Den udskældte og dopingtømte Tour-konge har desuden adskillige gange indrømmet, hvordan han i mange år brugte ulovlige præparater, så han kunne vinde verdens hårdeste cykelløb hele syv gange.

