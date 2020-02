Langer ud efter medier: - Skadelig effekt

Jakob Fuglsang slap for at få Den Uafhængige Antidoping-Enhed (CADF) og en dopingsag på nakken trods flere dages dopingrygter. Men efter frifindelsen er danskerens hold Astana nu ude med riven.

Fuglsangs chef Alexandre Vinokourov kræver nu en ny undersøgelse - denne gang af, hvordan de hemmelige informationer fra CADF's granskning af holdet kunne nå ud til pressen.

- Vi håber, at CADF vil iværksætte en grundig undersøgelse af den måde, hvorpå den slags information kunne slippe ud, for at undgå en gentagelse af de situationer i relation til et givent hold eller en given rytter, siger Astana-boss Vinokourov i en pressemeddelelse.

Det sker, efter CADF i går også fik beklaget, at deres rapport om Astana-rytterernes relation til dopinglægen Michele Ferrari blev lækket til pressen. Og at CADF da også til sidst endte med at konkludere, at der ikke var grundlag for at tage sagen videre.

I Danmark skrev DR og Politiken som de første medier om sagen.

Skader cykelrytteres ry

Vinokourov mener, at den slags rygtespredning ender med at ødelægge det gode ry hos cykelryttere, der ikke har fortjent at ryge for en folkedomstol.

- Offentliggørelse af ubekræftede eller ufuldstændige informationer i medierne har en skadelig effekt ikke bare på professionelle atleter og deres hold, men på cykling som helhed, siger Vinokourov til holdets hjemmeside.

Cykelholdet Astana er derudover glade for, at CADF ikke har rejst en sag mod Jakob Fuglsang eller andre af holdets ryttere.

Antidoping-enheden meddelte onsdag, at den på baggrund af efterforskningen ikke fandt anledning til at sende sagen videre til Den Internationale Cykelunion (UCI).

Astana takker desuden CADF for at forklare situationen omkring den hemmelige rapport, der nåede ud til flere medier.

- Enheden kunne ikke bekræfte nogen brud på antidopingreglerne, og derfor blev der ikke igangsat disciplinære tiltag mod rytterne eller holdet, påpeger Vinokourov.

- Vi respekterer det arbejde, som bliver foretaget af UCI og CADF i kampen mod doping i cykling, og finder det helt normalt at tjekke alt - selv de mest ubetydelige fakta, der kan kaste en skygge over vores sport.

- Det arbejde bliver gjort for at gøre cykelsporten renere, siger Vinokourov.

