Langer ud efter stjerner: Vil de overhovedet vinde?

Varmen blev ikke så stor en faktor, som den har været de på de foregående etaper.

Det hjalp nok også rytterne, at dagens etape var kortere og foregik mere i højderne end de foregående dage i Massif Central.

Feltet har taget hul på Pyrenæerne, og det blev med den hvide trøje i angreb på den gule.

Foran tog en canadier sit livs sejr, mens Jumbo-Visma havde taktikken på plads og fik elimineret muligheden for angreb på sidste stigning.

I dagens 'Gok fra Kyllingen' kommer vi ikke udenom den flotte sejr til Hugo Houle, mens der uddeles gok til et stjernehold, som slet ikke kører for at vinde. Til sidst er der også ros til en dansker, som snart må have smadret moralen på sin direkte konkurrent.

Dagens præstation

- Hugo Houle og hans hold Israel Premier-Tech står for dagens præstation. Hvis man kiggede henover navnene på de ryttere, som var med i dagens 29-mands udbrud, så var det ikke lige Hugo Houle eller Michael Woods, som sprang mest i øjnene. Så det er enormt flot kørt af de to, og specielt af Hugo Houle, som tager sagen i egen hånd. Han foregriber begivenhederne på den sidste stigning, og ingen formår at hente tid på ham. Meget, meget imponerende af ham. Det er rart at se, at det lykkes for en underdog at køre hjem.

Hugo Houle dedikerede dagens etapesejr til sin afdøde bror. Foto: Marco Bertorello/AFP/Ritzau Scanpix

Tre gok fra Kyllingen

- Aleksandr Vlasov (BORA-Hansgrohe) får dagens første gok for hans 'præstation' i dagens udbrud. Han sidder derude og får sat sig mellem to stole. Først vil han gerne køre - så gider han ikke køre. Så vil han angribe, og så vil han ikke angribe. Det ender med ikke at blive til noget.

- Der var ikke klarhed over, hvad hans plan var på dagens etape. Han glimter ved sit fravær i den forreste gruppe og er sådan set allerede på bagkant på Port de Lers. Sådan som han kører, så skal han være glad, hvis han kan holde sin nyvundne top-10 placering.

Romain Bardet er på vej ud af klassementets bagdør. Foto: Marco Bertorello/AFP/Ritzau Scanpix

- Romain Bardet (Team DSM) har det bare ikke, og han får dagens andet gok. Der er ikke mere i ham under denne Tour. Han shinede på Col de Granon, men led på Alpe d'Huez, og nu er det slut for ham. Han er på vej ud af bagdøren nu og mister formentlig sin top-10 placering.

- Han tænkte nok, at det gik rigtigt godt med at køre klassement til at starte med, men problemet er, at man ikke kan tillade sig en fridag, når man kører klassement. Efterhånden er det noget tid siden, at han har haft succes med at køre klassement. Han kunne med fordel have kastet sin kærlighed på bjergtrøjen og kørt efter den.

INEOS Grenadiers taktikken fejler. Foto: Thomas Samson/AFP/Ritzau Scanpix

- INEOS Grenadiers får dagens tredje gok. De får godt nok Geraint Thomas i mål med de øvrige favoritter, men de får for lidt ud af det. De kører for at forsvare - ikke for at vinde noget. Ovenikøbet sidder de og fører i to forskellige grupper.

- Dani Martinez og Geraint Thomas sidder i favoritgruppen og fører for at sætte Bardet, men på samme tid får de sat deres holdkammerater, Yates og Pidcock, tilbage i kampen om at komme tilbage til favoritgruppen. Der er en uskreven regel om, at man ikke sidder og fører i to grupper på samme tid, men den misser de fuldstændigt her. Vlasov og Bardet er ikke reelle konkurrenter til Geraint Thomas' øjeblikkelige tredjeplads.

Jonas Vingegaard ser ud til at have styr på Pogacar. Foto: Marco Bertorello/AFP/Ritzau Scanpix

Dagens dansker

- Jonas Vingegaard og Jumbo-Visma får skåret kagen helt rigtigt i dag, og det vinder Jonas dagens dansker for. De får tidligt sendt to mand med i udbruddet, og de hjælper Vingegaard på de helt rigtige tidspunkter.

- Vingegaard kører bare med, hver gang Pogacar angriber. Det er imponerende. Han må være ved at pille moralen ud af Pogacar, og Pogacars timeglas er ved at rinde ud.

Dagens detalje

- Hugo Houles angreb er dagens detalje. Han kører væk på det lette stykke af Mur de Péguère, og jeg tror ikke rigtigt, at de andre i udbruddet tager ham alvorligt. Det skulle de så nok have gjort alligevel, for han kører den flot hjem.