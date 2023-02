Langer ud: - En pjattet beslutning

Michael Rasmussen mener, at Jonas Vingegaard og resten af feltet burde have kørt hele vejen til målstregen

Med 20 kilometer til mål valgte de at stoppe.

Det sneede og var koldt. Første etape af O Gran Camiño i Spanien med Jonas Vingegaard som den ubestridte største stjerne blev derfor aldrig kørt færdigt torsdag.

Ekstra Bladets cykelekspert, Michael Rasmussen, mener, at rytterne skulle køre den sidste del af etapen.

- Jeg synes godt nok, at det var en pjattet beslutning. Nu havde de kørt 160 kilometer. De kunne godt køre de sidste 20.

- Folk sidder og ryster og fryser. Stemningen bliver dårligere, og så skal der ikke ret meget til.

- Det virkede som en rigtig, rigtig dum og forhastet beslutning, der bliver truffet meget sent. Jeg kan forstå, hvis det skete, efter de havde kørt 20 kilometer. Det efterlader alle med en dårlig følelse.

Vingegaard og resten af feltet kom ikke over målstregen torsdag. Foto: Claus Bonnerup

Vingegaard som forhandler

I forbindelse med at etapen blev afbrudt, var Jonas Vingegaard oppe ved løbskommissærens bil og talte med dem, da Tour-vinderen agerede som forhandler for feltet.

- Jumbo er det hold, som løbsarrangørerne har betalt flest penge for at stille til start, og så bliver Jonas bare et naturligt samlingspunkt. Nogle er sikker kommet og sagt 'arh det er fandeme noget lort det her. Det er eddermame koldt'. Så kan man hurtigt fået talt sig selv ned.

Vingegaard var oppe og tale med løbskommisæren. Screendump: Warner Bros. Discovery

- Jonas har også siddet og frosset. Når der så er nogle, der har sagt 'skal vi ikke stoppe?', så kan der siges 'jo, det er sgu da en meget god idé', siger Michael Rasmussen.

Jumbo-Visma støtter op om beslutningen om at stoppe etapen.

- Det var alt for koldt. Alle frøs derude. Det var den rigtige beslutning, siger Jumbo-Vismas sportsdirektør, Frans Maassen, til Ekstra Bladet.

- Jeg tror, at alle mandskaber har den samme holdning til det her.

