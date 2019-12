Lars Bak bliver i feltet - her er hans nye job

Folkekære Lars Bak har indstillet sin karriere, men fortsætter som assisterende sportsdirektør på sit seneste hold - som Bjarne Riis ifølge rygtestrømmen er ved at tage kontrol over

Allerede sidste år fik snart 40-årige Lars Bak tilbud om at fortsætte karrieren i en servicevogn som sportsdirektør, men først nu har den folkekære rytter takket ja. Han fortsætter sin karriere i cykelsporten som assisterende sportsdirektør på det sydafrikanske Team NTT, hvis danske profil nu styrkes yderligere.

Lars Michaelsen er tiltrådt som ledende sportsdirektør, og rytterne Michael Valgren og Andreas Stokbro er klar til at tørne ud for holdet - som måske også kommer under overordnet dansk ledelse, hvis rygtet om Bjarne Riis' indtog på holdet taler sandt.

- Det kan jeg ikke kommentere, for det ved jeg ikke noget om. Alt, hvad der handler om organiseringen af holdet, må du tale med holdets ledelse om, siger Lars Bak til Ekstra Bladet.

Nyheden om Baks ansættelse på holdet som sportsdirektør blev annonceret i en pressemeddelelse fredag. Heri roser Lars Michaelsen sin tidligere holdkammerat for altid at have været konstruktiv i forhold til de udfordringer, han har mødt som rytter i en lang, professionel karriere.

- Essensen af jobbet som sportsdirektør er at kunne se næste dags løb fra holdets perspektiv, og det har Lars Bak altid kunnet, siger Michaelsen.

Lars Bak kørte i juni sit sidste DM. Det fandt sted i Esbjerg. Foto: Ernst van Norde.

Bak er blevet assisterende sportsdirektør, idet han ikke skal arbejde på fuld tid, men stille og roligt i mindre løb bevæger sig ind i sin nye karriere, hvor han i første omgang skal lære faget. Sidste år tilbød hans mangeårige sportsdirektør på Lotto-Soudal, Mark Sergeant, ham et job som sportsdirektør i 2019, men Bak afslog.

- Jeg ville have en sidste sæson med som rytter. Det er vigtigt, tror jeg, at en rytter selv bestemmer, hvornår det er slut, og jeg er meget glad for, at jeg fik denne sæson med, siger Bak til Ekstra Bladet.

Mandag mødes Team NTT - som i denne sæson har heddet Team Dimension Data - i Oliva i Spanien til en ti dage lang træningslejr. Det samlede hold og hele staben skal i de dage lægge sig fast på løbsprogrammer og forløbet af den kommende sæson.

Om Bjarne Riis også møder op, aner Bak intet om, siger han.

- Jeg er ansat af Doug Ryder (holdets ejer, red.). Jeg har talt med ham siden Tour de France, da jeg annoncerede, at jeg ville indstille karrieren som rytter, og han har hele vejen igennem udtrykt ønske om, at jeg fortsatte på holdet, siger Bak.

- Der har været nogle ting, der skulle falde på plads, og derfor har det taget lidt tid, men nu er jeg her, og jeg glæder mig virkelig meget til at komme i gang.

- Det er en helt ny tilværelse for mig, og det bliver lidt mærkeligt at møde alle som sportsdirektør og ikke som rytter. Men det bliver spændende, siger Bak.

