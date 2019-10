Lars Bak inden sidste løb: Har kun tænkt på cykling i 23 år

217 kilometer fra Chartres til Tours skiller Lars Bak fra en tilværelse som pensioneret cykelrytter.

Den 39-årige silkeborgenser meddelte under sommerens Tour de France, at sæsonen 2019 bliver hans sidste som en del af det professionelle felt.

Søndag hæfter han for sidste gang et rygnummer på sin Dimension Data-trøje og triller afsted for sit sydafrikanske hold i efterårsklassikeren Paris-Tours.

For Bak er det en naturlig beslutning at sige stop nu. Kroppen kan ganske enkelt ikke det samme, som den kunne for år tilbage.

- Man kan mærke det på kroppen. Min krop er sgu ved at være slidt. Når jeg står op om morgenen, kan jeg godt mærke, at jeg har ondt i min krop, og jeg tænker ”puha”.

- Jeg elsker stadig at træne, men jeg synes efterhånden, at de unge kører i ottetaller omkring mig. Jeg vil stadig træne – selvfølgelig i mindre dosis – og have det sjovt med det.

- Men jeg glæder mig også til, at man ikke har det pres på sig for at skulle være topklar, for det bliver sværere og sværere at nå topformen, konstaterer Bak.

Lars Bak, da han vandt DM i landevejscykling tilbage i 2005. Foto: Lars Skaaning.

Lars Bak har brugt det seneste halvandet år på at vænne sig til tanken om et karrierestop, men det gør ikke overgangen til det nye liv nem.

- Det kan blive svært, for jeg har kørt 18 år som professionel, lyder det fra Bak.

- Som 20-årig tog jeg til Luxembourg og kørte for et amatørhold, og hvis man går helt tilbage til dengang, man var første- og andenårsjunior, troede man jo, man var den nye Johan Museeuw, Mario Cipollini eller Bjarne Riis.

- Der syntes man også, at man levede som professionel. I 23 år har man stort set kun tænkt på at køre på cykel, siger han.

Lars Bak har været Danmarksmester i linjeløb og enkeltstart og vundet individuelle etaper i blandt andet Giro d'Italia og Eneco Tour.

Alligevel står femtepladsen i Paris-Roubaix i 2011 som et af de helt store øjeblikke i karrieren.

- Jeg er lige så stolt af det Paris-Roubaix, som jeg er af alle mine sejre. Den dag kunne jeg lige så godt være endt på podiet. Vi sad og kørte om sejren, og jeg var stærk som en okse, husker Bak.

Men for mange vil billedet af Bak som den loyale og hårdtarbejdende holdkammerat i front af feltet nok også stå stærkt i hukommelsen. En rytter, der altid ofrede sig i holdets tjeneste.

Og adspurgt om sin karrierens største øjeblikke kan Bak da heller ikke lade være med at bruge det meste af tiden på at hylde Mads Pedersens sejr ved VM.

- Det er så vildt, at han oplever det som 23-årig, siger Bak, som allerede drømmer om flere store præstationer på sin landsmands vegne.

