Lars Bak skifter hold: Vil hjælpe Valgren

Der er gang i svingdøren hos Lotto-Soudal.

Den nye sportslige ledelse er ved at foretage et generationsskifte, hvorfor André Greipel og Marcel Sieberg tidligere på måneden proklamerede, at de skifter arbejdsgiver.

Det gør også danske Lars Bak, der efter syv sæsoner hos det belgiske hold skifter til sydafrikanske Dimension Data på en et-årig kontrakt.

- Jeg er ovenud glad for at skifte til Dimension Data. Jeg har været professionel i 17 år, og næste sæson bliver min 18. sæson, så det er altid godt med ny inspiration, siger Lars Bak i en pressemeddelelse.

Hans rolle har stort set altid været hjælperytterens, og det kommer ikke til at ændre sig i den kommende sæson, hvor især landsmanden Michael Valgren kommer til at være et fokuspunkt for den 38-årige dansker.

- Jeg vil rigtig gerne udføre den rolle som hjælperytter, jeg har udført de seneste år. Og bruge min erfaring til at hjælpe især de unge på holdet, samtidig med at jeg naturligvis gør mit bedste for holdet.

- Jeg kommer til at støtte Michael Valgren en del, og jeg håber, at jeg kan blive en form for mentor for ham.

- Der kommer mange nye navne ind på holdet, og med dem kommer motivation og kamp om pladserne, og det ser jeg virkelig frem til, siger Lars Bak.

Han var for første gang siden 2011 ikke med til Tour de France i år. Et vink med en vognstang fra den nye team manager Paul de Geyter om, at der ikke var en fremtid for ham på holdet.

Under Touren forklarede sportsdirektør Marc Sergeant, der indtil denne sæson havde taget sig af holdets sportslige linje, til Ekstra Bladet, at der lå et tilbud til Lars Bak. Men det lå også i kortene, at det tilbud formentlig ikke var specielt attraktivt.

Lars Bak har i mange år været en populær skikkelse i Belgien, hvor han med sin karseklippede lyse lokker og kompromisløse kørestil mindede om en slags Terminator - og af samme grund tit blev bedt om at recitere Arnold Schwarzeneggers berømte catchphrase, 'I'll be Bak'.

Det bliver der sikkert mindre af i Sydafrika, hvor Dimension Data holder til.

