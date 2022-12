Lars Bak stopper efter to år

Lars Bak skal ikke længere stå i spidsen for norske Uno-X's kvindelige cykelhold.

Danskeren har siden starten af 2021 været sportslig leder for holdet, men stopper ved udgangen af 2022.

Det skriver Uno-X-holdet på sin hjemmeside. I stedet tager britiske Alexandra Greenfield over.

- I fælles dialog efter to meget intense år har Lars valgt at tage videre. Jeg er ret sikker på, at vi vil fortsætte med at se ham bag kulissen i denne sport, og jeg takker ham for et godt partnerskab, mange lange snakke, store grin og skøre historier, siger general manager Jens Haugland.

Lars Bak var tidligere assisterende sportsdirektør på NTT Pro Cycling. Foto: Ernst van Norde

2022-sæsonen var Uno-X's kvindeholds første på kvindernes World Tour. Det norske hold havde to danske ryttere ansat i form af Julie Leth og Rebecca Koerner.

42-årige Lars Bak er tidligere professionel cykelrytter og kørte i løbet af sin karriere for både CSC-holdet og Lotto-Soudal. 2019 var Baks sidste sæson på landevejene. Han er noteret for 11 sejre i karrieren, herunder blandt andet en etapesejr i Giro d'Italia i 2012.

Efter karrierestoppet har han ud over jobbet hos Uno-X også været ekspertkommentator på TV 2 Sport.