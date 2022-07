Den tidligere cykelrytter Lars Brian Nielsen er død onsdag. Han blev blot 51 år.

Det bekræfter hans bror Jan på Facebook, hvor hilsnerne også er strømmet ind på Lars Brian Nielsens profil.

Også den tidligere rytter-kollega og ven Brian Holm har hædret Lars Brian Nielsen med et opslag på Instagram, hvor han begræder sin vens alt for tidlige død.

Artiklen fortsætter herunder...

Og den nuværende Quick-Step Alpha Vinyl-sportsdirektør har da også kun noget pænt at sige om Lars Brian Nielsen.

- Det er så tragisk. Han var en god dreng. Han var elsket. Jeg har aldrig mødt nogen, der havde noget dårligt at sige om Lars Brian.

- Jeg er vokset op med hans storebror og kendte ham, lige fra han var en lille dreng.

- Han var en rigtig amager-dreng som mig selv. Derfor havde vi det rigtig godt med hinanden, siger en berørt Brian Holm til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet...

Lars Brian Nielsen forsøgte i 2005 at slå hastighedsrekorden på cykel. Men på sin specialbyggede prototype nåede han 'kun' op på 112 km/t på grund af for meget vind. Foto: Ole Kjær

Lars Brian Nielsen var en meget talentfuld banerytter med talrige danmarksmesterskaber i flere forskellige fart-discipliner på sit cv og med sprinten som sin absolutte force.

I 1997 blev Lars Brian Nielsen testet positiv for stoffet nandrolon og fik i den forbindelse en karantæne på to år. Han vendte dog tilbage til cyklingen og blev dansk mester i sprint i 2001, hvorefter han var en del af VM-truppen på hjemmebane i 2002.

Det mesterskab fik han dog aldrig med, da han inden DM få måneder før havde taget to koffeintabletter for at kvikke sig op efter at have taget et smertestillende middel.

Det gav ham karrierens anden dopingdom og fik ham til at indstille karrieren. Men han fortsatte med at have tilknytning til cykelsporten, hvor han både var klub- og landstræner.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

LÆS OGSÅ

Eksperter: Her er Danmarks næste Tour-vinder

Amok på pressemøde

Jeg er nok nem at genkende

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Jørgen Leth er på besøg i Ekstra Bladets Tour de France-podcast, 'Ekstra Tour'. Hør ham fortælle om sine favoritter fra årets cykelløb herunder eller i din podcast-app.