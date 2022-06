Lars Løkke om dansk Tour-selskab: - Det er noget frygteligt svineri

- Det er noget frygteligt svineri.

Sådan siger Lars Løkke Rasmussen til Ekstra Bladet i en snak om den kommende Tour de France-start i Danmark.

Den tidligere statsministers sviner er målrettet Københavns Kommune og henviser til sagen om, at bestyrelsen bag den danske Tour-start i november sidste år meddelte den tidligere cykelrytter og sportsdirektør Alex Pedersen, at han ikke længere skulle være direktør for selskabet, der arrangerer Tour-starten.

Magtkamp på Rådhuset

Den daværende bestyrelsesformand Lars Weiss udtalte dengang, at bestyrelsen var blevet enige med Alex Pedersen om, at Alex i stedet for direktør nu skulle være talsmand for selskabet. Ida Bigum Nielsen blev indsat som direktør i stedet, og selv fortalte Alex Pedersen, at han var glad for den løsning.

I april i år skrev B.T., at der gennem længere tid havde udspillet sig en magtkamp på Københavns Rådhus, og at det førte til, hvad der i realiteten var en fyring af Alex Pedersen som direktør.

Artiklen fortsætter under billedet...

Alex Pedersen var direktør i Grand Départ Copenhagen Denmark indtil november sidste år. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

- Monster urimeligt

Alex Pedersen og vennen Joachim Andersen er de to hovedmænd bag den danske Tour de France-start.

Lars Løkke Rasmussen, der som statsminister også spillede en væsentlig rolle, lader ikke til at købe den danske Tour-bestyrelses udlægning om, at parterne fandt en fælles løsning.

- Jeg er virkelig pikeret over dét, der er sket med Alex. Det er noget frygteligt svineri, det der er sket i Københavns Kommune, siger han til Ekstra Bladet.

- Jeg synes, det er så uartigt, for der er ingen tvivl om, hvem der har den fulde ære for, at Touren er kommet til Danmark. Det har Alex og Joachim. Ubetinget.

Artiklen fortsætter under billedet...

Alex Pedersen ses her i selskab med den daværende erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen under Tour-forhandlingerne tilbage i 2015. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Ekstra Bladet har været i kontakt med Grand Départ Copenhagen Denmark, og de henviser til pressemeddelelsen fra november sidste år. De fastholder dermed, at det var en fælles beslutning mellem Alex Pedersen og bestyrelsen at lade Ida Bigum Nielsen tage over som direktør.

Det samme gør Alex Pedersen i en skriftlig kommentar til Ekstra Bladet.

'Jeg fik en ny rolle som talsperson i november måned. Det var og er en løsning, som jeg er glad for at have fundet med bestyrelsen,' skriver Alex Pedersen.

'Hvad Lars Løkke specifikt mener om sagen, må stå for hans egen regning. De sidste otte måneder har jeg fungeret som talsperson, og det er en rolle, jeg befinder mig godt i. Her er jeg jo netop med til at brede den danske Tour- og cykelglæde ud på tværs af landet.'

- De er små mennesker

Lars Løkke Rasmussen er dog ikke færdig med at skyde med skarpt.

Ifølge den tidligere statsminister er det ikke kun Alex Pedersen, som er blevet dårligt behandlet i den efterfølgende håndtering af Grand Départ i København.

Den 23. marts blev det fejret på Københavns Rådhus, at der nu kun var 100 dage til Tour-starten i Danmark.

Artiklen fortsætter under billedet...

Tour-bossen Christian Prudhomme tager en selfie med Lars Løkke Rasmussen ved 100 dages fejringen til den danske Tour-start. Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen ses i baggrunden til højre. Foto: Lars Møller/Grand Départ Copenhagen Denmark 2022 I/S

Her deltog Lars Løkke, og én ting undrede ham den dag.

- Der stod jo to socialdemokrater, der bare havde arvet det hele. Og ikke en gang i en indskudt sætning nævnte de den tidligere overborgmester Frank Jensen. Det synes jeg simpelthen var så ringe.

Som overborgmester var Frank Jensen dybt involveret i at få Grand Départ til Danmark.

- Kunne de ikke lige have sagt i deres tale: 'Vi skal også sende en stor tak til min forgænger Frank Jensen, som gjorde et kæmpe stykke arbejde for at gøre dette til virkelighed.' At han ikke blev nævnt, synes jeg var så lavt. De er små mennesker, siger Lars Løkke.

Han nævner ikke ved navn, hvilke to socialdemokrater han kalder for 'små mennesker'. Men når han i citatet ovenfor siger 'min forgænger Frank Jensen', må det formodes, at én af de to er den nuværende overborgmester Sophie Hæstorp Andersen.

Artiklen fortsætter under billedet...

Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen på talerstolen på Københavns Rådhus ved 100 dages fejringen til den danske Tour-start. Foto: Lars Møller/Grand Départ Copenhagen Denmark 2022 I/S

- Systemet fungerer lidt på den måde, at nu er det nogle nye, der sidder på posterne, og så glemmer man de andre. Væk med dem, afslutter Lars Løkke Rasmussen.

Den udlægning af begivenhederne er den nuværende direktør for Grand Départ Copenhagen Denmark, Ida Bigum Nielsen, ikke enig i.

- Vores formål den 23. marts var at fortælle om, hvad man kunne glæde sig til i løbet af de næste 100 dage. Naturligt nok var der derfor ikke så meget fokus på den tidligere fase i projektet, siger Ida Bigum Nielsen.

- Frank Jensen var også inviteret til receptionen på Rådhuset den dag i en anerkendelse af, at han sammen med blandt andre Lars Løkke og Alex Pedersen er en af arkitekterne bag, at vi har fået Touren til Danmark. Det synes jeg, vi anerkender løbende.

Tour de France starter med en 13 kilometer lang enkeltstart i København 1. juli.

