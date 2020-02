Lasse Norman dummer sig i omnium

Det blev ikke til en fjerde VM-medalje i omnium for Lasse Norman Hansen.

I cykelsportens mangekamp startede den 28-årige cykelrytter lørdag flot med topplaceringer i disciplinerne scratch og tempoløb, før en bundplacering i udskilningsløb slog danskeren ud af medaljekurs.

Norman skrabede i alt 81 point sammen og sluttede som nummer otte.

Den overlegne franskmand Benjamin Thomas tog sejren med 158 point. Thomas vandt foran Jan-Willem van Schip fra Holland og Matthew Walls fra Storbritannien.

Forud for lørdagens løb havde Norman fortalt, at han var nervøs for omnium på grund af egne forventninger, og fordi det meste af forberedelsen til VM har handlet om 4000 meter holdforfølgelsesløb, hvor han sammen med sine landsmænd endte med en suveræn sejr og en verdensrekord torsdag aften.

Men nervøsiteten var svær at spore i begyndelsen på Velodrom i Berlin, hvor Norman fra start viste sit høje niveau i scratch.

Norman slap væk fra feltet og tog en tredjeplads og dermed 36 point i det første af de fire løb.

Tempoløbet kastede 34 point af sig. Norman forholdt sig relativt anonym, indtil han stak af med Thomas med cirka otte omgange igen. Han blev nummer fire i disciplinen og klatrede op på andenpladsen i den samlede stilling.

Men i udskilningsløbet gik det galt. Norman blev skilt fra som nummer to og raslede helt ned på niendepladsen.

Det satte ham på en svær opgave i det afsluttende pointløb, hvor Norman forsøgte at hente feltet med en omgang for at hente lidt af det tabte i stillingen.

Med 20 omgange igen havde han små 100 meter ned til feltet, men han kom aldrig tæt på at hente de øvrige konkurrenter.

Omnium er en OL-disciplin, og Lasse Norman Hansen har tidligere vist sig stærkt kørende i olympisk sammenhæng.

Han fik sit helt store gennembrud i 2012, da han vandt guld i London i omnium, og fire år senere fulgte han op med en bronzemedalje i Rio.

Søndag skal Lasse Norman køre parløb med Michael Mørkøv ved mesterskabet i Berlin.

Se også: Dansk duo skuffer i VM-parløb

Se også: Stor dansk præstation

Mørkøv: - Havde været ubærligt