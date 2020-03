Lasse Norman og Michael Mørkøv vinder VM i parløb

Lasse Norman Hansen og Michael Mørkøv kunne søndag føje titlen verdensmestre i parløb til det visitkortet, der i forvejen stod 'europamestre' på.

Det kan de efter en fantastisk magtdemonstration ved VM i Berlin, hvor de fra start lukkede al spænding ud af løbet.

Der var nemlig ikke kørt mange omgange, inden Lasse Norman fandt momentet, hvor de øvrige favoritter var uopmærksomme og stak af.

Således blev en langvarig jagt indledt, og den endte med, at danskerne med lodder og trisser tog en omgang (20 point) til de øvrige og undervejs vandt tre sprinter à fem point.

Alt i alt betød det et enormt forspring til de rød-hvide, som de 'blot' skulle forsvare sig under resten af løbet.

Efter at have taget luft ind og set andre favoritter forgæves forsøge sig med halvhjertede angreb strøg danskerne i løbets sidste halvdel af de 50 km frem og satte sig tungt og overlegent på fronten.

Konkurrenterne indstillede sig stille og roligt på at køre om de øvrige medaljer, og her var det newzealænderne Campbell Stewart og aaron Gate, der tog sig af sølvmedaljerne, mens de tyske dobbelte verdensmestre, Roger Kluge og Theo Reinhardt, måtte 'nøjes' med en bronzemedalje.

Guldmedaljen var Lasse Normans anden ved dette VM, efter at han i forrygende verdensrekord kørte guld hjem med 4000 meter-holdet, mens han i et skuffende omnium måtte nøjes med en 8.-plads.

For Michael Mørkøv var der tale om et fornemt comeback til VM på bane, hvor han senest deltog i 2010 på hjemmebane i Ballerup. VM-titlen er dog ikke fremmed for ham - han vandt den således tilbage i 2009 sammen med Alex Rasmussen.

