Lastbil på ruten: - Det så voldsomt ud

HERNING (Ekstra Bladet): 3. etape i årets Danmark Rundt bød på masser af drama undervejs fra Otterup til Herning. Også mere end godt er.

For på ruten mellem Brande og 4. grussektion, Nørregårdsvej, med knap 100 km til mål fik rytternme pludselig selskab af en meget uønsket gæst.

På det tidspunkt var der på grund af de mange grussektioner stor spredning i feltet, og hovedfeltet med favoritterne var stærkt reduceret.

Pludselig bag rytterne i hovedfeltet drejer en stor lastbil med anhænger ind på ruten - altså mellem hovedfeltet og grupperne bagved. På ingen måde en aftalt situation og potentielt ganske farligt.

Ude på ruten registrerede race manager, Jens Kasler, situationen.

- Der sker det, at han forsøger at køre ud fra en virksomhed, og så bliver han holdt tilbage af nogle betjente.

- Feltet passerer, men det er på et tidspunkt, hvor der ikke er nogle biler bag rytterne. Så lastbilchaufføren tror sikkert, at der er fri bane til at køre.

- Der er dog hurtigt et par betjente, der får bragt ham til standsning, og der sker heldigvis ingenting, siger Jens Kasler til Ekstra Bladet.

Selvom der altså kom en tonstung lastbil ind på ruten mellem rytterne, er Kasler ikke nervøs for sikkerheden i feltet.

- Det så voldsomt ud, det må jeg medgive. Men jeg er helt ærligt meget tryg ved sikkerheden. Der er mange betjente, der holder styr på det, og det havde været langt værre, hvis han var kørt mod trafikken, siger Jens Kasler.

Af sikkerhedsmæssige årsager har løbsarrangørerne de senere år haft stor fokus på at lukke vejene ind mod løbets rute. Noget tyder på, at der også skal holdes et vågent øje med indkørsler fra virksomheder.

