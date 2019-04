Legendarisk cykelstjerne død

Den mest vindende rytter i seksdagesløbenes historie, belgieren Patrick Sercu, er død. Han blev 74 år gammel.

Det oplyser det belgiske medie VTM ifølge cyclingnews.com.

Patrick Sercu har i flere år døjet med et skrantende helbred, fortæller sønnen Christophe.

Til det første seksdagesløb i Ballerup Super Arena optrådte Patrick Sercu med andre notabiliteter som Ole Ritter, Lucien Gilen og Kay Werner. Foto: Lars Poulsen

- Hans helbred har været ustabilt i flere år, og i de seneste uger er det blevet kraftigt forværret.

- Begravelsen vil foregå for den inderste kreds, siger sønnen.

Patrick Sercu har vundet 88 seksdagesløb i sin karriere. Det er 14 flere end australieren Danny Clark, der er nummer to på listen over de mest vindende i seksdagesløbene.

I 1977 vandt Sercu det københavnske seksdagesløb sammen med Ole Ritter. Han har også vundet tre seksdagesløb sammen med Gert Frank, det var i 1980 i Herning, 1981 i Gent og 1983 i København.

Her må Patrick Sercu ned og kysse asfalten efter et sammenstød med en fotograf under Giro d'Italia. Foto: Ritzau Scanpix

Den sidste sejr med Gert Frank var samtidig Sercus sidste sejr i et seksdagesløb.

Foruden sejrene i seksdagesløbene vandt Sercu i 1964 OL-guld i 1000 meter på banen.

Sercu udmærkede sig også på landevejene. I 1974 vandt han således pointkonkurrencen i Tour de France. I tillæg vandt han seks etapesejre i Touren i løbet af sin karriere.

Patrick Sercu og Eddie Merckx var et skræmmende stlærkt par på banen. Foto: Ritzau Scanpix/Shutterstock

