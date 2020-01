Legendarisk løb i fare

Cykelkalenderen byder hvert år på fem såkaldte monumenter, som er de fem største endagsløb ud over VM og OL, som en rytter kan vinde.

Men i 2020 risikerer klassikerspecialisterne at måtte nøjes med fire monumenter. Sæsonens første forårsklassiker, Milano-San Remo, er nemlig i fare for at måtte aflyses.

Det siger borgmesteren for Sanremo-kommunen, Alberto Biancheri, ifølge mediet Ansa Liguria.

I november smadrede et jordskred på Via Duca D'Acosta vejen, der leder feltet hen til den legendariske Poggio-stigning, som er højdepunktet i løbets finale.

Allerede da blev der spekuleret i, at stigningen måske ville blive taget ud af 2020-udgaven af klassikeren, men et gedigent uvejr i det nordvestlige Italien i december gør nu, at hele løbet er i fare for aflysning.

Omkring 300 millimeter regn har ført til nye ødelæggelser af vejene på ruten, som allerede med jordskreddet ville kræve i omegnen af 75 millioner kroner at udbedre ifølge det italienske medie Riviera24.

- Jeg mener absolut, at der er et behov, og ikke kun for Sanremo, for en katastrofetilstand eller i det mindste ekstraordinære midler til at kunne gribe ind omgående, sagde borgmester Biancheri i november.

- For her er tale om millioner og millioner af euros skader.

Det heftige regnvejr har kun gjort skaderne værre og føjet nye til, og derfor lufter han altså nu muligheden for, at Milano-San Remo ikke kan gennemføres 21. marts som planlagt.

Løbet går tilbage til 1907 og blev sidste år vundet af franskmanden Julian Alaphilippe. Det er med sine 294 kilometer det længste professionelle endagsløb på cykelkalenderen.

Se også: Verdensmesteren slår Fuglsang og får ny stor hæder

Kaotiske scener: Zlatan får heltemodtagelse

Se også: Hjem til FCK? Bryder med russisk klub

Magtdemonstration! Holdet som ingen kan slå