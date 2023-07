Legendarisk Vingegaard: Ikke sket i 62 år

Jonas Vingegaards enkeltstartssejr over Tadej Pogacar var så overlegen, at den kun er blevet overgået en enkelt gang i Grand Tour-sammenhæng

Et minut og 38 sekunder. Egentlig ikke alverden og da slet ikke enestående for en sejrsmargin på en enkeltstart. For tænker man tilbage på 1990'erne, kørte Miguel Indurain ofte konkurrenterne midt over og vandt med et par minutter eller tre.

Alligevel skiller Jonas Vingegaards triumf på Tour de Frances 16. etape i år sig gevaldigt ud - selvom han altså 'kun' vandt med 1,38 minutter.

Det, der er meget interessant, er nemlig tiden i forhold til distancen. Bryder man den op i intervaller, har Jonas Vingegaard således kørt 4,38 sekunder fra Pogacar per kilometer. Det lyder ikke af meget - men det er kolossalt i enkeltstarts-sammenhæng i en Grand Tour.

Ja, faktisk er det historisk suverænt, da der kun en enkelt gang i Grand Tour-sammenhæng har været en større procentvis afstand mellem nummer et og nummer to. Det skriver den irske cykeljournalist Cillian Kelly, der har haft den godhed at regne sig igennem hundredvis af enkeltstartsresultater fra Giro d'Italia, Tour de France og Vuelta a España.

Han har fundet frem til, at legendariske Jacques Anquetil i 1961 stod for alletiders mest suveræne enkeltstart, da han på etape 1b besejrede Albert Bouvet med 2,32 minutter. Det svarede til 5,33 sekunder per kilometer.

Det resultat sendte Anquetil i front af løbet, og der blev han indtil Paris, hvor han med et forspring på mere end 12 minutter til Guido Carlesi kunne lade sig hylde som Tour-vinder for anden gang af i alt fem.

Jacques på vej mod sejren på den første enkeltstart i Tour de France i 1961 - den mest suveræne nogensinde i en Grand Tour. Foto: GH/AP

Den næste på listen over suveræne enkeltstartssejre er altså Jonas Vingegaard, der med sin første sejr på en tidskørsel i Grand Tour-sammenhæng altså træder ind i flot selskab foran alle legenderne.

Og måske som Anquetil har kørt sig i stilling til den samlede sejr.