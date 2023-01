Legende afslører: Stopper karrieren efter sæsonen

Peter Sagan er trådt op på et podium mange gange gennem karrieren, men denne gang var det noget anderledes.

Godt nok var det på hans 33-års fødselsdag, men det var nu ikke derfor, det var specielt.

Den nu 33-årige slovakiske rytter annoncerede nemlig, at han lægger cykelskoene på hylden i World Tour-sammenhæng efter denne sæson.

- Næste år bliver jeg helt sikkert med Team TotalEnergies, men jeg vil fokusere på at kvalificere mig til mountainbike-disciplinen ved OL.

- Jeg kommer til at køre nogle mindre landevejsløb, men jeg planlægger ikke at køre World Tour-løb i forhold til at nå OL, og så ser vi derfra. Men jeg vil sige, at dette er sidste sæson, hvor I kan se mig i World Tour-løb, fortalte Sagan i en video på Youtube ifølge Cyclingnews.

Foto: Ritzau Scanpix/Thibault Camus

Seancen udviklede sig til at blive sentimental, og manden, der har vundet den grønne trøje i Tour de France syv gange og har 12 etapesejre på cv'et, takkede alle de mennesker, der har støttet ham.

- Jeg vil bruge mere tid sammen med min søn, Marlon, og anskue livet fra andre sider. Ikke bare som rytter. Det var aldrig min drøm at køre, indtil jeg var 40 eller 50 år.

- Jeg gør det for mig selv. Ikke for alle mulige andre, lød det videre.

Peter Sagan kan foruden Tour de France-successen prale af tre VM-titler på stribe fra 2015 til 2017.

Han har også 18 etapesejre i Schweiz Rundt, tre sejre i Gent-Wevelgem og 17 etapesejre i Californien Rundt, ligesom han har vundet Flandern Rundt og Paris-Roubaix.