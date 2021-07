Legende bør ryste i bukserne

CHÂTEAUROUX (Ekstra Bladet): Rekorder er til for at blive slået. Også dem, man egentlig troede var uslåelige.

En af dem er Eddy Merckx' rekord med flest etapesejre i Tour de France. 'Kannibalen' var i sine bedste år altædende og vandt efter behag 34 etaper. En nærmest overjordisk bedrift.

Alligevel kan den belgiske baron godt begynde at ryste i bukserne - for rekorden kan falde i år, vurderer Ekstra Bladets Tour-kommentator, Michael Rasmussen.

For Mark Cavendish nåede torsdag op på 32 - men med udsigt til flere:

- Han var reserve indtil blot to uger inden Touren, men står nu med to etapesejre. Med den tro, han lige nu har på egne evner, har han en reel chance for at slå Eddy Merckx’ rekord på 34 sejre, siger Michael Rasmussen.

Mark Cavendish har modbevist sine kritikere og nærmer sig nu Eddy Merckx' ellers urørlige etapesejrsrekord. Foto: Guillaume Horcajuelo/AFP/Ritzau Scanpix

Han bygger sin optimisme på den glød og fart, han netop nu ser i den genopstandne brite.

- Efter fire år uden nævneværdige resultater er han nu tilbage og ligner den Cavendish, der i 2016 tog fire etapesejre og nærmest var urørlig i spurterne, lyder dommen.

'Kyllingen' var dog ellers ikke videre begejstret over resten af 6. etape til Châteauroux.

- Det var en fuldstændig forudsigelig sprinteretape, der fandt sin afslutning med en næsten lige så forudsigelig vinder i Cavendish, der vandt sin tredje etape i byen, hvor han fortsat er ubesejret.

- Det lignede ellers en etape, hvor et sindssygt stærkt udbrud med bl. Kasper Asgreen, Søren Kragh, Thomas De Gendt og Greg Van Avermaet kunne køre afsted, men uenighed i gruppen førte til, at det blev Van Avermaet og Roger Kluge, der fortsatte.

- De kæmpede bravt, men som så ofte før bestod deres belønning kun af klap på skulderen, men ingen sejrsbuket, siger Michael Rasmussen.

Rasmussens top

Enhver der vinder to etaper i løbet af tre dage har allerede mere end reddet egen og holdets Tour. Tro mig, vi kommer til at se meget mere til Deceuninck-Quickstep i løbet af de kommende 14 dage.

Rasmussens flop

Jacobo Guanieri. Det er altid dumt med et solostyrt. Det var netop, hvad FDJ-rytteren formåede i finalen. Det forekommer lidt unødvendigt at smide sig på et af de meget få sving, rutens sidste 45 km bød på.