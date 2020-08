Legende frygter det værste

Den tidligere toprytter Sean Kelly er lykkelig for, at Tour de France bliver holdt i live midt i coronakrisen, men han frygter, at det hele ramler sammen inden Paris

År efter år har den tidligere toprytter Sean Kelly rejst rundt med Tour-karavanen som kommentator for Eurosport, men i år holder den 64-årige irer sig væk på grund af frygten for coronavirus.

Fra et studie i London følger han løbet på afstand, og det sker billedligt talt med bævende knæ og rystende hænder. En positiv test - ikke for doping, men coronavirus - og et udbrud af smitte kan ødelægge alt og for første gang nogensinde afbryde et Tour de France.

- Nu får vi heldigvis skudt Touren i gang om få dage, og så må vi bare håbe på, at løbet når til Paris, siger Sean Kelly.

- Det vil være den helt store bekymring i Tourens ledelse og i cykelsporten generelt: Når Tour de France nogensinde til Paris i år?

- Der skal ikke ret meget til, før løbet virkelig bliver bragt i vanskeligheder. Og når Tour de France er i vanskeligheder, er det hele cykelsporten, der er i vanskeligheder, siger Kelly.

Tour-arrangør ASO har annonceret, at et hold, der rammes af to positive coronaprøver inden for en uge, vil blive udelukket fra resten af løbet. Selv om holdene vil blive holdt afsondret fra omverdenen i en såkaldt boble før og efter etaperne, er risikoen for et smitteudbrud til sted, for når først det går løs på asfalten, er rytterne overladt til tilfældighederne, konstaterer Kelly.

- Hvordan sikrer man sig mod tilskuere på smalle bjergveje? De kan komme tæt på rytterne, og der kan let være folk imellem, som ikke er begejstrede for hverken cykling eller den kendsgerning, at Tour de France bevæger sig gennem landet i disse tider, siger Sean Kelly.

- Situationen er virkelig ømtålelig i øjeblikket. Det er af yderste vigtighed, at Tour de France bliver skudt i gang, at løbet når Paris, og at vi får kåret en Tour de France-vinder.

- Det vil være ødelæggende, hvis løbet må stoppes inden Paris, og at man så eventuelt må ty til at kåre en vinder ud fra den samlede stilling på det tidspunkt.

- Ingen ønsker den situation, for det vil kun føre til spekulationer og tvivl og usikkerhed, siger Sean Kelly.

Rent sportsligt får coronavirussens hærgen næppe indflydelse på løbet, vurderer han. Når etaperne er skudt i gang, vil der blive kørt cykelløb med alt, hvad det indebærer. På det tidspunkt kan ingen gøre hverken fra eller til, når det gælder smittefare.

- Begynder man som rytter at tænke på smittefare og forholdsregler, når man sidder derude, så vil det fjerne fokus fra det, som det hele handler om, siger Sean Kelly.

- Man løber en risiko, når man kører cykelløb. Men løber en risiko, når man kører i rasende fart ned ad en smal bjergvej, og når man kører med i en spurt.

- Nu er der endnu et risikomoment, nemlig smittefare, for ham, man kører ved siden af, kan være smittet. Det aner man ikke, og den risiko må man løbe, hvis man vil køre med i Tour de France i år, siger Sean Kelly.

En Tour som aldrig før

Sean Kelly fotograferet under Tour de France 2013. Han har dækket løbet i over 20 år - og skrev i to sæsoner klummer i Ekstra Bladet under løbet. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Med alle bekymringer om coronavirussen lagt til side tegner årets Tour de France til at blive et højst interessant løb i kraft af en opbygningsfase, som ingen nogensinde har prøvet før.

Det mener Sean Kelly, som i over tyve år har været kommentator på Eurosport og som i sin aktive karriere vandt fem etaper i løbet og fire gange sejrede i pointkonkurrencen.

- Vi har her i august set flere ryttere i strålende form efter den lange løbspause. Ryttere, som kører formidabelt i endagsløb og etapeløb på fem dage, men det kan vise sig at se helt anderledes ud i et tre uger langt etapeløb. Det kan blive et højst interessant Tour de France, siger Sean Kelly.

- Normalt har rytterne bygget sig op over en længere periode frem mod Touren og har kørt et længere løbsprogram og ligget i træningslejre, men denne gang har opbygningen været helt anderledes.

- Man kan være god i en uge eller måske ti dage, og så kan det være slut. Det er svært at forudsige med den sæson, vi har haft i år. Ingen har prøvet det her før, siger Kelly, som har colombianeren Egan Bernal (Team Ineos) som sin personlige favorit.

- Der har været skader og styrt og træthed, og det har præget de seneste uger, men jeg er sikker på, at vi får de bedste ryttere at se på samme høje niveau i Touren.

- Jeg tror for eksempel ikke, at hverken Primoz Roglic (Jumbo-Visma) eller Bernal er mærket på afgørende vis af deres fysiske problemer, selv om de begge udgik af Critérium du Dauphiné.

- Ruten i Dauphiné var exceptionelt hård i år, så Roglic’ styrt og Bernals rygsmerter har formentlig blot drevet holdene til at trække dem ud af løbet, så de kunne spare lidt kræfter.

- At pine sig gennem Critérium du Dauphiné - ja, selv at vinde Critérium du Dauphiné - er uden værdi, hvis det betyder, at de er ringere stillet i et Tour de France, som de har en gylden chance for at vinde, siger Sean Kelly.

Opskrift på katastrofe

Adskillige eksperter har advaret mod at afvikle Tour de France i år af hensyn til folkesundheden.

At køre løbet her i august er opskriften på en katastrofe, spåede formanden for organisationen Global Public Health, Devi Sridhar, i avisen The Guardian i april.

I samme måned fastslog den australske epidemiolog Benjamin Cowie over for belgiske Sporza, at der vil være nogle ret betydelige folkesundhedsmæssige problemer med at afvikle løbet i august - med mindre det sker under forhold, der gør løbet uigenkendeligt.

- Der er absolut en risiko for, at et Tour de France, som flytter sig rundt i landet og uden at vide det spreder virussen, kan føre til en ny nedlukning af samfundet, sagde Sridhar til The Guardian.

