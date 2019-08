Legende hylder Fuglsang: - Klasserytter!

Sæsonens store mål glippede i Tour de France for danske Jakob Fuglsang, der måtte udgå med et styrt og en forslået hånd. Efterfølgende måtte han melde afbud og skuffe de danske fans i et gadeløb i Struer, men nu er der igen lyse tider på vej for danskeren.

For få dage siden underskrev den 34-årige dansker en ny kontrakt med Astana, og nu får han for første gang chancen for at bevise, at han også er kontrakten værd. Jakob Fuglsang er nemlig at finde på startlisten, når rytterne fra i dag ruller ud på de spanske landeveje til årets sidste Grand Tour, Vuelta a España.

Bradley Wiggins har et godt øje til Jakob Fuglsang. Foto: Claus Bonnerup

Her skal danskeren i første omgang forsøge at hjælpe sin kaptajn, Miguel Angel Lopez, frem til et topresultat. Ekstra Bladet har fået lov at stille spørgsmål til den tidligere vinder af Tour de France Bradley Wiggins, der er Eurosports ekspert under løbet i Spanien. Og Wiggins er mildest talt begejstret for danskeren.

– Er du overrasket over hans sene succes i karrieren?

– Nej, jeg er slet ikke overrasket. Jeg synes, han har været en klasserytter i virkelig mange år, og måske har han ikke indfriet sit potentiale somme tider. Men han har indfriet sit potentiale i år, og jeg tror, han ville have været med fremme i Touren, hvis det ikke var for styrtet. Han er en klasserytter, og det har han virkelig altid været, så jeg er ikke synderligt overrasket, siger Wiggins.

Wiggins favoritter Primoz Roglic - Team Jumbo-Visma – Han var i god form tidligt på sæsonen. Jeg tror, han har lært mere om sig selv efter Giroen, og jeg tror, denne gang kan blive gangen, hvor han vinder sin første Grand Tour. Miguel Angel Lopez - Astana – Jeg synes, han har en god chance. Han var virkelig god i Giroen. Hvis han er på toppen, er han en klar kandidat. Jeg tror ikke, han kan vinde løbet, men jeg tror, han har gode chancer for at komme på podiet. Jakob Fuglsang kører som udgangspunkt ikke klassement i år. Movistars trekløver: Richard Carapaz, Alejandro Valverde og Nairo Quintana – De, (Movistar, red.) er fra Spanien. Det er deres lands største løb, og de vil gerne vinde løbet. Valverde var god sidste år, men jeg er ikke sikker på, at han vinder en Grand Tour igen. Quintana er uforudsigelig. Det ene minut er han god, det andet minut er han dårlig. Carapaz forlader holdet, så vi må se, hvordan han har det. Movistar vil altid præstere, og de kan blive et problem for mange i løbet. Danskerne i Vueltaen

Jakob Fuglsang, Astana Casper Pedersen, Team Sunweb Niklas Eg, Trek Segafredo Jesper Hansen, Cofidis

Selvom Jakob Fuglsangs store drøm om et topresultat i Tour de France forsvandt i asfalten, kan han alligevel kigge tilbage på en flot sæson, hvis man spørger Bradley Wiggins.

Min rytter i år

– Fuglsang har virkelig levet op til sit potentiale i år med sejren i Liege-Bastogne-Liege og sejren i Critérium du Dauphiné. Naturligvis var det en skam med hans styrt i Tour de France, fordi vi så ikke rigtigt, hvad han kunne have været i stand til. Ja, altså han har været min rytter i år, siger Bradley Wiggins.

Jakob Fuglsangs nye kontrakt med Astana løber frem til udgangen af 2021.

