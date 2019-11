Legende reddet ved et tilfælde: - Det kunne have været slut

Det styrt, som i oktober sendte cykellegenden Eddy Merckx på intensivafdeling, kunne have været fatalt, hvis det ikke var for en tilfældigt forbipasserende sygeplejerske

En måned efter sit alvorlige styrt på en cykeltur med nogle venner, afslører den belgiske cykellegende Eddy Merckx nu, at ulykken formentlig kun ved et lykketræf ikke kostede ham livet.

Den belgiske avis Het Nieuwsblad har interviewet Merckx om tabet af hans nære ven Raymond Poulidor, som døde onsdag, og har i samme ombæring spurgt til den 74-årige belgiers helbred efter det alvorlige styrt.

- Har man set, hvad jeg er gået igennem, så ved man, at jeg har været meget heldig. Hvis det ikke var for en sygeplejerske, der tilfældigt passerede (da styrtet skete, red.), tror jeg, at det kunne have været slut for mig, siger Eddy Merckx til avisen.

Verdens gennem alle tider bedste cykelrytter styrtede 13. oktober nær Dendermonde i Flandern og blev hastet til hospitalet med ‘alvorlige hovedskader’. Han blev indlagt på intensivafdelingen, hvor han forblev i fem dage.

- Det går bedre nu, men tingene er stadig ikke helt, som de bør være, siger Merckx og tilføjer, at det er ‘absolut forbudt’ for ham at køre på cykel indtil videre.

Merckx bemærker, at hans seneste styrt fandt sted 50 år efter hans famøse, grusomme styrt på cyklebanen i byen Blois. Han havde kørt en formidabel sæson, hvor han havde vundet Milano-Sanremo, Paris-Nice, Flandern Rundt, Liège-Bastogne-Liège og Tour de France, da han besluttede sig til at deltage i et banearrangement på betonbanen i Blois i Frankrig.

Rytterne tog pace efter derny-motorcykler, og Merckx’ pacer var Fernand Wambst. Da en anden motorcykel forulykkede i høj fart, blev Merckx og Wambst revet med ned. Wambst pådrog sig åbent kraniebrud og døde på vej til hospitalet.

Merckx lå bevidstløs i 45 minutter og måtte bruge næsten to måneder på at komme sig. Han pådrog sig hjernerystelse og en alvorlig skade på bækkenet, og han udtalte siden, at han aldrig blev den samme efter styrtet.

Han vandt dog Tour de France yderligere fire gange sammen med et væld af klassikere.

