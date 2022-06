Legende: Tour-vinder kan findes i Danmark

- Det bliver godt, jeg kan ikke vente.

Den tidligere Tour de France-vinder og nu cykelekspert på Eurosport Bradley Wiggins kan ikke få armene ned over den danske Grand Départ i årets Tour de France.

Men udover de spektakulære danske rammer for Tour-starten, kan de tre danske etaper også få stor betydning, for hvem der kommer til at stå øverst på podiet i Paris 24. juli.

- I stedet for en klassisk start i Frankrig, hvor de er vant til, at Touren kommer til byen, så starter den i København, og jeg tror, at de danske etaper vil være en god indikation for, hvem der kan vinde løbet, ligesom da (Vincenzo, red.) Nibali vandt i Yorkshire i 2014, fortæller han på et pressemøde, hvor Ekstra Bladet er med.

Vincenzo Nibali vandt anden etape i Tour de France i 2014, da hele cirkusset startede i England.

Senere tog italieneren også den samlede sejr, og ifølge Bradley Wiggins kan man allerede være klogere på den næste Tour-vinder efter de danske etaper.

- De skal være klar fra start. Der er ikke tid til, at man løbende kan finde rytmen, siger han og fortsætter.

- Alle vil være meget nervøse. Jeg tror, det bliver en meget hård start på Touren. Rytterne har også en del rejsetid.

Bradley Wiggins vandt Tour de France i 2012. Holdkammeraten Chris Froome sluttede toer. Foto: POOL/Ritzau Scanpix

Bradley Wiggins stod selv øverst på skamlen i Paris i 2012. Den nu 42-årige rytter har også en karriere inden for banecykling, hvor han blandt andet har en OL-guldmedalje i bagagen.

Første gang nogensinde

På første etape skal der køres enkeltstart i Købehavns gader, og den tidligere tour-vinder roser ruten, der ifølge ham har en god længde.

Anden etape skal feltet kører fra Roskilde til Nyborg, hvor de blandt andet skal krydse Storebæltsbroen, der kan byde på lumske sidevinde.

I den tredje og sidste danske etape kører de fra Vejle til Sønderborg, og herefter går turen til Nordfrankrig og startbyen Dunkerque.

Og netop det faktum, at verdens største cykelløb starter i Danmark for første gang, kan give en helt fantastisk stemning, mener Bradley Wiggins.

- Jeg tror publikum bliver helt exceptionelle, ligesom da Touren startede i England i 2014, lyder det fra ham.

Jonas Vingegaard og co. kører enkeltstart 1. juli, og hele Tour de France kan ses på Eurosport og Discovery+.

Tour de France nærmer sig! Derfor har Ekstra Bladet rullet en tur i løbskommisærbilen, men hvem finder 1. etape, når feltet starter i København?

