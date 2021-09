Legende tryner vidunderbarn

Mens det danske landshold stiller til start i søndagens VM-løb med et mylder af kaptajner, som erklærer sig parate til at hjælpe hinanden bedst muligt, bokser det belgiske landshold med at fastholde et hierarki med superstjernen og storfavoritten Wout van Aert øverst.

Med på holdet er nemlig også vidunderbarnet Remco Evenepoel, som på langt sigt synes at være i stand til at vinde nærmest hvad som helst - og som ikke rigtigt har forstået det der med at bakke op om en kaptajn.

Det mener i hvert fald legenden Eddy Merckx, verdens gennem alle tider bedste cykelrytter.

Svigtede ved OL

Forleden slog han fast i avisen Het Nieuwsblad, at Evenepoel ‘hovedsageligt kører for sig selv’, og at han derfor ikke ville få en plads på det belgiske landshold ved dette VM, hvis det stod til Merckx.

Det gør det ikke, men den gamle mesters mening tæller i høj grad i det cykelsportsgale Belgien, som ved OL så Evenepoel svigte fælt i ‘samarbejdet’ med Van Aert. Efter manges opfattelse kostede det nationen en guldmedalje.

Det er ikke første gang, at Merckx har været ude med riven efter den blot 21-årige Evenepoel. Sidste år udtalte Merckx, at Evenepoel endnu havde lang vej at gå i karrieren og for tidligt var begyndt at hvile på laurbærrene.

Nyder rampelyset

Og i maj i år rettede Merckx kritik af Evenepoels åbenlyse behag for at være i centrum og hans konstante brug af sociale medier.

Mere end fire årtier er gået, siden Eddy Merckx indstillede sin karriere, men hans mening og stort og småt vil formentlig altid tælle i det cykelsportsgale Belgien. Arkivfoto: Claus Bonnerup.

Evenepoel tog til genmæle på det belgiske landsholds pressemøde torsdag.

- Han skal altid sige noget (om Evenepoel, red.), og det er en skam, sagde Evenepoel ifølge Het Nieuwsblad.

- Jeg har meget stor respekt for Eddy, og det er åbenbart ikke gengældt. Jeg ser op til ham og beundrer ham for hans sejrsliste og hans bedrifter, sagde den unge rytter.

- Jeg stiller ikke til start for at tage fusen på mit eget hold. Det er aldrig faldet mig at gøre det. Jeg forsøger bare at gøre mit bedste, sagde Evenepoel, som i august demonstrerede imponerende styrke, da han vandt Danmark Rundt.

Klart valg

Marc Ghyselinck, som er mangeårig cykelsportsreporter på avisen Het Laatste Nieuws, slår fast, at belgiske fans er temmelig optaget af striden mellem den gamle og ‘den nye Eddy Merckx’ - et tilnavn, som Evenepoel formentlig er ved at blive lidt træt af.

- Der er én kaptajn på VM-holdet, og det er Wout van Aert. Det er besluttet for længe siden, og Remco er kun udtaget på betingelse af, at han anerkender det, siger Marc Ghyselinck.

21-årige Remco Evenepoel nyder stor popularitet i Belgien, men legenden Eddy Merckx stryger ham ikke med hårene. Foto: Ernst van Norde.

- Han var den sidste, der blev udtaget, og han har nu valget mellem at støtte Wout van Aert 100 procent og vinde popularitet, eller at køre for sig selv igen og få hele nationens vrede til at vælte ned over sig.

- Det er hans valg, og vi må tro på, at han nu følger taktikken fuldt ud, siger Marc Ghyselinck.

- Men det stoler Eddy Merckx altså ikke helt på.

Den belgiske landstræner, Sven Vanthourenhout, lod det være op til Remco Evenepoel selv, om han ville på VM-holdet eller ej.

Ud over de to superstjerner består holdet af Tiesj Benoot, Yves Lampaert, Jasper Stuyven, Dylan Teuns, Victor Campenaerts og Tim Declercq.