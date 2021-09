Legende tvivler på dansk metal

Fem gange har en schweizer vundet VM i enkeltstart, og spørger man Fabian Cancellara, som vandt fire gange i sin imponerende karriere, kan endnu en schweizer meget vel blive indlemmet i det fine selskab, når årets VM afgøres søndag.

- Wout van Aert, Remco Evenepoel, Filippo Ganna, Stefan Küng, Stefan Bissegger, Tadej Pogacar. Det er nok blandt dem, man skal finde vinderen, siger Cancellara til Ekstra Bladet.

Tidligere i september så han sine landsmænd Küng og Bissegger blive henholdsvis nummer ét og fire ved EM. Tingene kan sagtens være vendt på hovedet på de ti dage siden da, erkender Cancellara, men han hælder til, at især Küng vil spille en afgørende rolle søndag.

- Han er fantastisk stærk på en rute som VM-ruten. Han kan vinde løbet. Og Bissegger kan køre på podiet - ja, han kan vel egentlig også ende på det øverste trin? Det er ikke umuligt, siger Cancellara, som ellers fremhæver den belgiske altmuligmand Wout van Aert som et varmt bud på en ny verdensmester i enkeltstart.

Springer i øjnene

- Hvordan vurderer du de danske deltageres chancer søndag?

- Jeg har ikke mulighed for at følge alle ryttere tæt gennem hele sæsonen, men Asgreen springer selvfølgelig i øjnene med sin sejr i Flandern Rundt, siger Cancellara, som efter sit karrierestop i 2016 har indledt en erhvervskarriere og nu også er ambassadør for den schweiziske cykelfabrik BMC.

Fabian Cancellare sluttede karrieren på det amerikanske Trek-Segafredo-hold efter 2016-sæsonen. Siden er han blevet ambassadør for det schweiziske cykelmærke BMC. Foto: Jonas Olufson.

- Jeg har ikke indsigt i rytternes træning, deres opbygning og deres målsætning i sæsonen, men vurderet ud fra deres baggrund og deres resultater, så er det ikke urealistisk at køre efter top ti på søndag.

- Måske kører Asgreen i top fem, top seks. Det er jo en gætteleg, men jeg tvivler meget på, at han og Bjerg kører med om medaljer, siger Cancellara.

Har vinderinstinkt

- Asgreen har udtalt, at han altid har set op til dig som rytter. Kan du se noget af dig selv i ham?

- Vi er ryttere i hver vores tid, så det er svært at sammenligne, men vi har den samme evne til at holde et højt, konstant tempo over en lang strækning, og det er naturligvis noget, der også er ham til fordel på enkeltstarterne.

- Når det gælder linjeløb, så er han nok ikke så hurtig i en spurt, som jeg var, men han har vinderinstinktet. Når han først sidder fremme og er sluppet væk, så er han meget svær at fange. Han har en kæmpe motor, siger Fabian Cancellara.

Ud over Cancellara har schweizeren Alex Zülle vundet VM i enkeltstart. Det var i 1996.

Fabian Cancellara Født: 18. marts 1981 i Wohlen bei Bern, Schweiz (40 år) Kælenavn: Spartacus Privat: Gift med Stefanie, far til Giuliana og Elina Bopæl: Bern, Schweiz Største sejre: Flandern Rundt (2010, 2013, 2014) Paris-Roubaix (2006, 2010, 2013) Milano-Sanremo (2008) E3 Harelbeke (2010, 2011, 2013) Strade Bianche (2008, 2012, 2016) Syv etaper i Tour de France Tre etaper i Vuelta a España Tirreno-Adriatico (2008) Schweiz Rundt (2009) Post Danmark Rundt (2006) VM enkeltstart (2006, 2007, 2009, 2010) OL enkeltstart (2008, 2016) Hold: 2001–2002: Mapei–Quick-Step 2003–2005: Fassa Bortolo 2006–2010: Team CSC / Saxo Bank 2011–2016: Leopard Trek / Radioshack / Trek-Segafredo

Cancellara om ruten

Fabian Cancellara har kørt 29 dage i den gule trøje i Tour de France. Det er rekord for ryttere, der ikke har vundet løbet samlet. Foto: Tariq Mikkel Khan.

- Ruten i sig selv er ikke teknisk svær. Den er stort set flad, og det er vel kun vinden, der kan overraske rytterne. Dog er der nogle ret skarpe sving - også tæt på stregen - og de kan give problemer i forhold til koncentrationen, som især ind mod mål efter 40 kilometer på fuldt blus på kan være svær at holde, siger Fabian Cancellara.

- De skal køre 44 kilometer på en flad, teknisk overkommelig rute, hvor der altså hverken er stigninger eller nedkørsler, så det bliver en enkeltstart, hvor der bare skal køres 100 procent.

- Det bliver én lang kraftudladning, siger Cancellara.