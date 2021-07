Legende: - Vingegaard er helt sikkert god, men …

Alle tiders bedste cykelrytter dukkede op til starten på 19. etape og Ekstra Bladet fik lirket et spørgsmål om Vingegaard ind i det hektiske masse-interview med legenden

BORDEAUX (Ekstra Bladet): Merckx og Mourenx. Den største cykelrytter gennem alle tider og den by i Sydfrankrig, hvor han i 1969 understregede sit ufattelige format med en sejr efter 140 kilometers solokørsel i den gule førertrøje.

Merckx og Mourenx hænger sammen, og selv om den belgiske legende - ‘Kannibalen’, som han blev kaldt - ikke stod opført på den daglige liste over kendte, der besøger Touren, sitrede ‘Le Village’ fredag formiddag af forventning om, at den nu 76-årige Merckx ville dukke op.

Kort før klokken 11 trådte han så med et stort følge af pressefolk ind i den mobile startby, som denne dag naturligvis var opstillet i indercirklen af ‘Vélodrome Eddy Merckx’. Cyklebanen blev indviet for 15 år siden til ære for Merckx, og han var også dengang til stede.

Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar siger tak for kampen efter 18. etape til Luz Ardiden. Foto: Philippe Lopez / AFP / Ritzau Scanpix

Smukt minde

- Den dag i 1969 er stadig i dag mit smukkeste minde fra Tour de France. Den vil altid være prentet i min hukommelse. Et udbrud på 140 kilometer vil man sent glemme, sagde Merckx, da en kødrand af journalister og fotografer samlede sig om ham ved Tour-arrangør ASO’s stand i ‘Le Village’ i et af få masse-interview, som finder sted i disse coronatider i Touren.

Alle vil høre, hvad den store Eddy Merckx mener om alting. Om Tadej Pogacar, om Touren, om Cavendish - og om Jonas Vingegaard, som i sit første Tour de France til alles forbløffelse ser ud til at slutte på en samlet andenplads.

- Jeg synes, at Vingegaard helt sikkert er en god, ung rytter - men han er ikke Pogacar, sagde Merckx til Ekstra Bladet med en understregning af, at ingen i øjeblikket matcher den blot 22-årige sloveners enestående klasse.

- Pogacar er også ung, ikke sandt? Han er endnu yngre end Vingegaard. Det er godt og nødvendigt for sporten med stærke, unge ryttere i fremtiden, sagde Merckx og slog over i flamsk og fransk og tilbage igen på de næste mange spørgsmål.

Hyldest af Touren

- Pogacar en en knægt, der kan det hele, sagde Merckx, før ASO’s folk slog ring om den feterede stjerne og sikrede ham lidt ro.

Snart gik han på scenen i den mobile landsby som æresgæsternes æresgæst ved den traditionelle ceremoni med hyldest af Touren og taksigelse til dem, der har gjort den mulig.

Også der lovpriste Eddy Merckx den unge komet Pogacar, verdens aktuelt bedste etapeløbsrytter. Han erobrede på næstsidste etape sidste år den gule trøje og vandt sensationelt Tour de France ved at besejre sin landsmand Primoz Roglic på bjergenkeltstarten til La Planche des Belles Filles.

Eksklusiv klub

I år har han taget kontrol over løbet langt tidligere og vinder efter alt at dømme Touren på søndag med en forspring på mindst fem minutter til Jonas Vingegaard.

- Dette løb har været utroligt spændende, og jeg tror, at hvis Pogacar kan bevare sin rytme, så vil han vinde fem Tours de France, sagde Merckx, som er en af fire i den eksklusive klub af femfoldige vindere af verdens største cykelløb.

De øvrige er Miguel Indurain, Bernard Hinault og Jacques Anquetil. Amerikaneren Lance Armstrong vandt syv udgaver af løbet i træk fra 1999, men hans sejre er annulleret på grund af hans livstidskarantæne for doping.

Du kan blive meget klogere på Danmarks nye store cykelnavn og læse om hans fortid på en fiskefabrik her.