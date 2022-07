Legenden jubler over Tour-chok

Chris Froome var ellevild af begejstring over holdkammeraten Simon Clarke, der sikrede den første etapetriumf nogensinde for Israel-Premier Tech i Tour de France

ARENBERG (Ekstra Bladet): Chris Froome har prøvet det før. Syv gange har han sejret på en etape i Tour de France.

Denne onsdag i Arenberg jublede han også. Men det var over holdkammeraten Simon Clarke, der overraskede stort på brostenene ved at triumfere på 5. etape.

Og det var ikke så underligt, at glæden var enorm over australierens succes. Der var således tale om en milepæl for mandskabet, der ikke har mange år på bagen i World Tour-sammenhæng. Det fortæller Chris Froome til Ekstra Bladet.

- Det er en fantastisk dag for os som et hold. Vi er stadig et ganske nyt hold i Tour-sammenhæng. Jeg tror, det er tredje gang, vi er med. Vores store mål var at vinde en etape, og så gør vi det på en monumental etape som denne og på den måde, som Simon Clarke præsterede, siger Froome.

- Det var vildt imponerende af ham. Han fortjener al den ros, han kan få. Det var egentlig ikke en holdpræstation i den forstand, at han var i udbrud fra begyndelsen. Men det er en utrolig vigtig sejr for ham og mandskabet, lyder det.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Jubelkram mellem Chris Froome og Simon Clarke. Foto: Tim de Waele/Ritzau Scanpix

Det brutale underlag bød akkurat på lige så meget drama, som man kunne ønske - eller frygte - alt efter, hvordan regnskabet gøres op.

Der blev rusket godt og grundigt rundt i klassementet, hvor de helt store tabere var Primoz Roglic (Jumbo-Visma) og Ben O’Connor (Ag2R), mens Tadej Pogacar (UAE Emirates) til gengæld leverede et show og vandt tid på samtlige konkurrenter.

Derfor var der også ros fra den forhenværende Tour-konge til den nuværende, efter målstregen var passeret i Arenberg.

- Det er vanvittigt imponerende, hvordan han (Pogacar, red.) kan finde præstationer frem som den i dag. Det er voldsomt stærkt af en rytter i hans alder, og for mig er han den helt store favorit til at vinde Touren i år. Det er selvfølgelig tidligt i løbet at tale om den slags, men med den måde, han kører på i dag, og hvis han har sit normale niveau i bjergene, som jeg forventer, kommer han til at uddele prygl, siger Froome.

Den firedobbelte vinder af løbet kom selv i mål som nummer 84 og var mere end fire minutter efter sin triumferende kollega.

Markant bedre gik det for Jakob Fuglsang, der er eneste danske islæt i Tour-truppen hos Israel-Premier Tech. Han kørte over stregen sammen med en større favoritgruppe, som også talte Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma). De var et minut og fire sekunder efter Simon Clarke.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

LÆS OGSÅ

Vingegaard erkender fejl: - Det er pisse træls!

Corts missede finale var en del af planen

Kyllingens dom: Vingegaard burde have ofret sig

--------- SPLIT ELEMENT ---------