Legendens brutale styrt: Blod over det hele

Der var intet at gøre.

Manden foran Alberto Contador styrtede, og så styrtede 'El Pistolero' også.

Kort proces.

For den nu 40-årige spanske legende var det dog noget af et møde med asfalten, der ventede ham.

Det fortæller han på Instagram.

- Jeg styrtede i Desafío China by La Vuelta. Der var et styrt foran mig, og selvom jeg forsøgte at hoppe over rytteren foran mig, var det umuligt at slippe forbi, siger han.

- Jeg lægger dette klip op for at vise, at der er ro på. Heldigvis er det ikke så slemt, som billederne viser. Bare et par sting i øjenbrynet, kinden og læben. Vi klør på, lyder det.

Bare ...

Han takker sine to venner og kolleger, de tidligere topryttere Pedro Delgado og Joaquím Rodríguez, der hjalp ham efter styrtet.

Alberto Contador indstillede karrieren i 2017 og har siden arbejdet som ekspertkommentator for Eurosport og med sit eget cykelhold, Eolo-Kometa.

Foto: Claus Bonnerup

Contador nåede som aktiv at vinde hele syv Grand Tours i 2007-2015: Giro d'Italia i 2008 og 2015, Tour de France i 2007 og 2009 samt Vuelta a España i 2008, 2012 og 2014.

Han vandt også Giroen i 2011 samt Touren i 2010, men som følge af spor af dopingpræparatet Clenbuterol i hans blod, blev han i 2012 frataget de sejre samt femtepladsen i Touren i 2011.