Leth er tilbage: - TV2 kunne ikke forstå det

FREDERIKSBERG (Ekstra Bladet): Ingen Tour de France uden Jørgen Leth.

Det er den udbredte holdning fra en bred skare af cykelelskende danskere, der i april måtte konstatere, at TV2 ikke ønskede at beholde Jørgen Leth i den funktion, han ellers har varetaget i Frankrig under løbet.

I takt med de store danske cykelpræstationer op gennem 1990'erne havde Leth med makkeren Jørn Mader en stor del af æren for, at interessen for cykelsport - og i særdeleshed Tour de France - eksploderede i Danmark.

Eventyret med TV2 stoppede altså i april, men Jørgen Leth kommer alligevel til Tour de France i år - men det bliver i et andet job.

Den 82-årige journalist, filminstruktør og digter er nemlig sendt til Frankrig af Citroën, og han skal derfra sende video-reportager hjem i form af podcasts.

- Der har været forskellige interesserede, og der har været mange forespørgsler, jeg skulle tage stilling til.

- Vi har valgt Citroën, der skal stå fadder til turen, siger Jørgen Leth ved et pressemøde på Café Granola på Frederiksberg i hjertet af Hovedstaden.

Det bliver dog ikke til en traditionel dækning af Touren. Det bliver podcasts med Frankrig som emnet.

- Vi skal ikke følge ruten, men køre rundt i landet og berette derfra. Om landet - ikke løbet.

- TV2 var ikke i stand til at forstå, at jeg ikke kunne dække Tour de France fra Odense.

Jørgen Leth skal af sted sammen med sin søn Asger, der også har instrueret de reklamefilm, Jørgen Leth gennem årene har medvirket i for den franske bilgigant.

Jørgen Leth var en del af TV2's Tour de France setup siden begyndelsen i 1990 kun afbrudt i fire år fra 2005.

Her afskedigede TV2 ham, efter at han i sin bog 'Det uperfekte menneske' havde indrømmet at have smuglet hash og haft sex med sin haitianske koks 17-årige datter.

