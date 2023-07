Leth om doping-mistanker: - Uretfærdigt

- Jeg synes, det er dødirriterende.

Kort og godt.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Sådan lyder Jørgen Leths reaktion til Ekstra Bladet på de doping-mistanker, der har fløjet om ørerne på Jonas Vingegaard siden Tour-vinderens altdominerende enkeltstart på 16. etape.

Her smadrede Jonas Vingegaard alt og alle. Selv rivalen - fænomenet Tadej Pogacar - blev sat eftertrykkeligt på plads med en tidsforskel på et minut og 38 sekunder.

Det danske, gule lyn tordnede over stregen og slog samtlige konkurrenter til vægs på årets enkeltstart. Foto: Tariq Mikkel Khan

Og så kom fortidens spøgelse op af graven. Elefanten trådte ind i rummet. Hamlet spurgte Vingegaard og Tour-feltet: At tage eller ikke at tage... doping?

- Jeg synes, det er uretfærdigt. Åndssvagt faktisk. Det er måske forståeligt på en måde, men jeg bliver irriteret over, at det bliver bragt op hele tiden, siger Jørgen Leth.

Bruger andre metoder

Den legendariske Tour de France-kommentator har fulgt cykelsporten i hen ved otte årtier. Og har dermed oplevet historiens vinge(gaard)sus i spørgsmålet om doping.

- Det er ganske klart, at det er de hinsides i dag, den organiserede og systematiske brug af doping, siger Jørgen Leth.

- Det er mit indtryk, at det er et overstået kapitel. At det er en meget renere cykelsport i dag, og at han (Vingegaard, red.) har en totalt anden måde at gøre sig bedre på i dag end med doping.