Leth om sin gamle ven: - Jeg tænker meget på ham

I 14 år var de uadskillelige i juli måned.

Jørn Mader og Jørgen Leth fortryllede danskerne med den ene sprogekvilibristiske kommentar efter den anden, når Tour de France rullede over skærmen.

I dag er Jørn Mader desværre alvorligt syg, og ifølge ham selv kan han falde om hvert øjeblik, det skal være.

- Vi er ikke i daglig kontakt, men jeg tænker meget på ham og håber det bedste. Jeg håber, han bliver rask, siger Jørgen Leth til Ekstra Bladet om sin gamle ven og kollega.

Sådan husker vi bedst Jørn Mader og Jørgen Leth - i kommentatorboksen under Touren. Foto: Thomas Sjørup/Ritzau Scanpix

Cirkushesten vrinskede

De to kommentatorlegender har i en periode turneret med foredragsshowet 'Den sidste Tour', men grundet Maders helbred har de måttet aflyse flere arrangementer.

- Det er jeg meget ked af. Det var sommetider indlysende, når vi var ude, at han ikke havde så mange kræfter, siger Jørgen Leth.

Annonce:

- Men alligevel synes jeg, at han var god, når han stod på scenen. Den gamle cirkushest vrinskede stadig klart. Det var altid godt.

De virkelige kunstnere

De to kommentatorer tilbragte 14 år sammen i kommentatorboksen.

Leth var kendt for sine kreative og spektakulære beskrivelser af løbet og landskabet, men også Jørn Mader brillerede med mindeværdige kommentator-øjeblikke.

- Da han brød ud i total begejstring over Bjarne Riis på Sestriere-etapen. Da han talte om Riis’ styrke og brugte sit fantastiske sprog, mindes Jørgen Leth.

Jørgen Leth og Jørn Mader i selskab med Bjarne Riis, der agerede medkommentator. Foto: Steen Ole/Ritzau Scanpix

- Ligesom det mere komiske øjeblik, hvor han fortæller om Rolf Aldag, der på et bjerg pludselig blev stående helt stille som et tysk træ i Harzen.

- Det er spontane ting. Det er ikke planlagt. Man bliver inspireret af løbet. Det er løbet og dets udøvere, som er de virkelige kunstnere. Det er dem, der giver os stof til at blive så begejstrede, at vi kan finde på et sådant sprog. Det er vigtigt at forstå.

Jørgen Leth, der fyldte 86 år i juni, følger stadig med i Tour de France.

- Jeg har det godt. Jeg tager til Spanien i dag (mandag, red.) og ser resten af løbet dernede fra, siger Leth.