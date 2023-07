Leth om Vingegaard-kritik: - Det er latterligt

Jørgen Leth giver ikke meget for kritikken af Jonas Vingegaards person og rytterstil

Man kan ikke betvivle Jonas Vingegaards evner på en cykel.

Men mange har alligevel kritiseret nordjyden for at være kedelig og uinteressant - både på og uden for de asfalterede Tour-stigninger.

Den kritik giver den tidligere cykelkommentator Jørgen Leth ikke meget for.

- Det er noget sludder. Det er latterligt, lyder det kontant fra Leth til Ekstra Bladet.

- Jeg synes, han er en sympatisk figur, og jeg vil da ikke have, at han er anderledes, end han er. Jeg synes overhovedet ikke, at han er kedelig.

Jørgen Leth er helt uenig i kritikken af Jonas Vingegaards person og rytterstil. Foto: Claus Bonnerup

I stedet for 'kedelig' foretrækker Jørgen Leth i stedet at kalde den dobbelte danske Tour-vinder for 'intelligent'.

- Det er forkert at kalde ham kedelig, bare fordi han er så intelligent, at han kan gennemskue, hvordan han slår Pogacar. Det har han jo vidst helt fra starten. Der var en plan, og den holdt. Det er i sig selv imponerende. Det intelligente gør det ikke mindre interessant at se på.

To højdepunkter

Overordnet set er Jørgen Leth yderst imponeret over og tilfreds med spændingen i årets Tour de France.

Og den garvede kommentator, digter og filminstruktør peger især på to øjeblikke, han husker særligt godt.

- Enkeltstarten var et højdepunkt. Det var fantastisk. Det er nok en af de mest imponerende enkeltstarter, man nogensinde har set. Vingegaards bedrift dér var i sig selv hele løbet værd, siger Leth.

Hans andet højdepunkt skete allerede dagen efter, da feltet på 17. etape skulle passere den berygtede stigning Col de la Loze - et frygtindgydende monster af et bjerg på hele 28,1 kilometer.

Marc Soler (tv) måtte hjælpe en slagen kaptajn-Pogacar op ad Col de la Loze, på dagen hvor Vingegaard for alvor cementerede Tour-sejren. Foto: Marco Bertorello/Ritzau Scanpix

Tadej Pogacar kom hurtigt i alvorlige problemer, og undervejs på stigningen kapitulerede sloveneren i team-radioen: 'I'm gone, I'm dead'. 'Jeg er færdig, jeg er død', lød det.

- Det var fantastisk. Fantastisk, at han sagde dét. At han meddeler sin omverden, at han ikke kan klare det. Det er sjældent, man oplever en sportsfigur være så åbenhjertig.

- Det er en gammeldags dyd at være så ærlig. Det var meget rørende og bevægende, mindes Leth.

Større end Riis og Coppi?

I 1996 blev Bjarne Riis den første danske Tour-vinder nogensinde.

Men for første gang i historien har en dansker nu vundet Tour de France hele to gange - og så endda i streg.

- Jeg synes, at Jonas Vingegaard er oppe i toppen af de store Tour-vindere med de to sejre, han har nu, og med måden han har vundet på, siger Jørgen Leth.

- Er Vingegaard større end Bjarne Riis?

- Det er et svært spørgsmål. I øjeblikket ja, men jeg vil ikke tage noget fra Bjarne Riis.

- Er Vingegaard større end Fausto Coppi?

- Nej, det er han ikke. Der sætter jeg grænsen.