Lettet efter vildt Tour-drama: - Jeg skylder dem en stor tak

Forventningerne var skruet gevaldigt i vejret, og åbningen af årets Tour de France udviklede sig akkurat til det drama, der var lagt op til.

Måske fik 1. etape endda lov at stå lidt ekstra tid på fuld blus, for gyseren i Baskerlandet var ved at koge helt over til sidst.

Tourens to topfavoritter, Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) og Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), indtog som ventet nøgleroller på den spektakulære afslutning, der kort før mål bød på en voldsom stigning, som splittede feltet totalt.

Forhåndsfavoritterne kom samlet til mål sammen med et lille forfølgerfelt, men de kunne ikke hente Adam Yates (UAE Team Emirates) og tvillingebroren Simon Yates (Jayco-AlUla), der rev sig løs fra frontgruppen på en hektisk nedkørsel og sørgede for den helt store familiefest i Bilbao.

Helt så euforisk blev åbningen på Touren ikke for den forsvarende mester, der imidlertid ikke var sen til at godkende sin egen og holdets præstation på løbets stressende førstedag.

- Jeg synes egentlig, at det var okay. Selvfølgelig havde vi håbet på at vinde med Wout (van Aert, red.), men de to kørte væk på toppen, og det er sådan, det er. Vi prøvede at hente dem, men de fortjener sejren, siger Vingegaard.

Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard sad tæt klistret op ad hinanden på den afsluttende stigning. Foto: Tariq Mikkel Khan

Voldsomt styrt

Den hurtige analyse giver god mening. For i det store perspektiv er det nærliggende at notere, at det kunne være gået meget værre.

Spørg bare podiekandidaterne Enric Mas (Movistar) og Richard Carapaz (EF Education-Easypost), der styrtede voldsomt på nedkørslen af næstsidste bjerg. Værst gik det ud over spanieren Mas, der måtte udgå som følge af sine skader.

Set i det lys var Vingegaard selvsagt også glad for, at han kom helskindet igennem de indledende strabadser i Bilbao.

- Jeg kan være meget tilfreds med mine holdkammerater. De sørgede for, at jeg var i sikkerhed hele dagen, og jeg skylder dem en stor tak for det, siger han.

- De var alle sammen virkelig stærke, og vi er selvfølgelig glade for at undgå styrt, for jeg hørte, at der var et stort uheld. Vi ville naturligvis gerne have vundet, men man kan ikke vinde hver dag, lyder det.

Stemningen var euforisk på finalestigningen, mens de to storfavoritter til Tour-sejren kæmpede sig vej mod toppen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Fire bonussekunder

Der er heldigvis masser af chancer endnu, men 1. etape viste også tegn på, at der bliver særdeles hård kamp om sejrene - selv for en forsvarende mester.

Rivalen Tadej Pogacar viste således stor styrke og sikrede sig da også fire bonussekunder, da han vandt spurten i forfølgergruppen og sluttede som nummer tre.

Det lille forspring i det samlede klassement bekymrer dog ikke Vingegaard, som tager konkurrentens gevinst meget roligt.

- Han tog fire bonussekunder, men Tour de France bliver næppe afgjort med fire sekunder, siger danskeren.