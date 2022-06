Lettet kronprins Frederik: Vi viser hvad vi kan

Sommerjakkerne var gemt langt væk onsdag aften, hvor Tivoli i København dannede ramme om præsentationen af de 22 hold, som fra fredag skal køre Tour de France.

For kronprins Frederik, som selv har været med i det danske forsøg på at få Tour-starten til Danmark, gik tingene op i en højere enhed.

Han havde ikke været nervøs, understreger han. Men lettelsen er alligevel stor - særligt fordi vejret var optimalt.

- Jeg er lettet. Jeg sagde også til Christian Prudhomme (Tour de Frances direktør, red.), at det her er, hvad vi kan. Vejret giver ti procent ekstra, og det er virkelig rart. Vi skal ikke tænke på at holde varmen, siger han.

For Danmark er det vigtigt at vise den store glæde ved cykling, som både den danske delegation og Prudhomme har italesat som et af hovedargumenterne for den nordligste Tour-start nogensinde.

- Vi vil gerne levere det, som han påpegede for nogle år siden.

- Der er mange i Frankrig, der ikke aner, hvad vi kan, og som ikke ved, at vi er sådan en cykelnation på den måde, at vi har så godt et cykelvejnet og masser af cyklister, som bruger det her fra A til B, lyder det fra kronprinsen.

Han har allerede fået gode tilbagemeldinger.

- Nu har jeg ikke været til stede ved en præsentation ved en Grand Depart før, men jeg synes, jeg kan fornemme, at det er en af de varmeste og mest larmende modtagelser, man har oplevet ved en start på Tour de France.

Spørgsmålet er, om de sportslige udfordringer på de danske landeveje kan leve op til den varme modtagelse, som rytterne onsdag fik i København.

Storebæltsbroen, som er placeret i afslutningen af etapen fra Roskilde til Nyborg, er den store joker, mener kronprins Frederik.

- Vejrudsigterne siger jo, at det bliver lidt blæsende, så er der lidt at arbejde med. Det bliver bare nogle fantastiske billeder. Stemningen er på sit højeste, og jeg håber, at der måske er en af danskerne, der kan tage den gule trøje på, siger han.

Tour de France begynder med en enkeltstart i København fredag.

