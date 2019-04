Lige før målstregen: Dansker tager røven på alle

De store belgiske medier spærrede øjnene op, da en ung dansker pludselig stod af cyklen kort før målstregen i juniorudgaven af det store løb E3 Binckbank Classic.

Den 16-årige dansker havde godt nok kørt 118 km på fuld knald, men den sidste del skulle ikke foregå på cykel.

Het Nieuwsblad er meget begejstrede for hans jubelscene, som både indbefattede en omgang solbadning samt at løfte cyklen over hovedet. Også

Proficiat ANDRESEN Tobias Lund van Team NPV/CARL RAS ROSKILDE



Winnaar E3 BinckBank Classic voor Junioren#e3binckbankclassic pic.twitter.com/V9jCy1aDg9 — E3 BinckBank Classic (@E3BinckClassic) April 27, 2019

Tobias Lund kunne da også tillade sig at bruge lidt tid på jublen, da han var over et minut foran nærmeste konkurrent, briten Leo Hayter.

Det er ikke første gang i denne sæson, at han leverer et topresultat. I Flandern Rundt for juniorer blev han nummer to efter landsmanden William Blume Levy.

