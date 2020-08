Lige ved og næsten: ‘Der er en smule skuffelse i mig’

Mads Pedersen missede chancen for at køre i gult i sin debut i Tour de France, men han kunne alligevel smile, da den hårde etape var overstået

NICE (Ekstra Bladet): Med en imponerende spurt i det aktuelt bedste felt i verden var verdensmester Mads Pedersen tæt på at køre sig i den gule førertrøje på sin karrieres allerførste Tour-etape, men måtte se sig slået af nordmanden Alexander Kristoff.

Skuffelsen var dog ikke ubærlig for den unge dansker, for han kunne glæde sig over en fornem andenplads - og over at være kommet sikkert i mål på en styrtplaget, farlig etape.

- Det var en hektisk dag og en hård dag, men heldigvis stod feltet sammen og besluttede at tage den med ro på nedkørslerne, hvor der lå rigtigt meget olie, sagde Mads Pedersen i målområdet efter etape, da det var begyndt at styrtregne.

- At nå til mål og bliver nummer to er jeg bare glad for. Der er en lille smule skuffelse i mig, for jeg ville gerne have vundet.

- Jeg missede drengene (holdkammerater, der førte ham frem i spurten, red.) til sidst i spurten, så det er lidt min egen skyld, at jeg ikke helt fik chancen for at gå forbi Kristoff, sagde Pedersen.

- Sådan er cykelløb, men jeg er glad for min andenplads i dag.

Som den bedst placerede rytter under 25 år kører Mads Pedersen søndag i den hvide ungdomstrøje.

Tæt på dansk Tour-triumf

Se også: Præsident: - Han skal bare vinde igen

Se også: Kæmpe drama: Ny dansk europamester

Mads P. stjal billedet