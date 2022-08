Lige ved og næsten: Nummer to igen

Søndag var det igen lige ved og næsten for Mads Pedersen i jagten på at vinde en etape i Vuelta a Espana.

Ligesom det skete lørdag var Sam Bennett (Bora) den eneste, der var hurtigere end danskeren, da 3. etape af grand tour-løbet skulle afgøres i en massespurt i den hollandske målby Breda.

Bennett tog dermed sin anden etapesejr i træk i Vueltaen, mens Pedersen kunne notere sig for sin anden andenplads.

Pedersen, der ud over etapesejre vil forsøge at vinde pointkonkurrencen i Vueltaen, ligger også nummer to bag Sam Bennett i kampen om den grønne trøje.

Italienske Edoardo Affini (Jumbo-Visma) overtog søndag løbets røde førertrøje fra holdkammeraten Mike Teunissen.

Ligesom på lørdagens etape skulle rytterne ud på en helt flad rute. Denne gang var det med både start og mål i Breda i det sydlige Holland.

På grund af etapeprofilen var sprinterholdene igen fremme i skoen, og dagens udbrud fik heller aldrig mere end tre minutters forspring. Med 11 kilometer til mål blev lykkeridderne opslugt af feltet, og så begyndte positionskampen mellem de hurtige folk og deres hold.

På de sidste kilometer var både Mathias Norsgaard Jørgensen (Movistar) og Julius Johansen (Intermarché) kortvarigt helt forrest i feltet på hårdt arbejde for deres hold, inden løbets tredje og sidste dansker, Mads Pedersen, altså skulle forsøge at gøre sig gældende i spurten.

På opløbsstrækningen så Pedersen ud til at være skidt placeret, men på de sidste meter havde danskeren fået kæmpet sig frem. Pedersen havde god fart på, men løb til sidst tør for asfalt, så Sam Bennett, der tidligt lagde sig i front i spurten, kom først over stregen.

3. etape var den sidste af tre i Holland. Tirsdag fortsætter Vueltaen i sit hjemland, Spanien, med 18 etaper frem til og med 11. september.

