LIVE: I kritisk tilstand efter ulykke

Et voldsomt styrt overskyggede onsdag det faktum, at det første etapeløb på World Touren i cykling efter coronapausen begyndte.

Cykelrytteren Fabio Jakobsen var involveret i et grimt styrt ved målstregen på 1. etape af Polen Rundt.

Den hollandske mester fra Quick-Step deltog i en intens spurtduel med landsmanden Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) og endte ude i barrieren.

Groenewegen svingede ud af sin bane og var medvirkende til, at Jakobsen ikke havde plads til at køre lige ud. Groenewegen kom først over stregen, men han er efterfølgende blevet smidt ud af løbet.

Foto: Luc Claessen/Getty Images

Jakobsen styrtede voldsomt og ramte en person på vejen. Flere andre ryttere var også en tur i asfalten. Det er endnu uvist, hvor slemt de involverede er kommet til skade.

- Vores rytter Fabio Jakobsen bliver tilset af lægerne efter sit styrt i Polen Rundt, skriver Quick-Step på Twitter.

Jumbo-Visma har også skrevet om episoden.

- Et forfærdeligt styrt på målstregen. Vi håber, at alle involverede er okay! Vi afventer yderligere information, skriver Jumbo-Visma på Twitter.

Verdensmester Mads Pedersen (Trek) prøvede lykken og kørte med i spurten, men var ikke i nærheden af at køre med om topplaceringerne.

Han var heller ikke involveret i styrtet, skriver Trek.

- Der var et uhyggeligt styrt ved målstregen. Vi var ikke involveret, og vi håber, at alle, som styrtede, har det godt, skriver Trek i et opslag på Twitter.

Cykelholdet Cofidis skriver på samme sociale medie, at Damien Touze blev revet med i styrtet. Han er ved bevidsthed, men på hospitalet for at blive undersøgt yderligere. Også FDJ's Marc Sarreau er på hospitalet. Movistars Edu Prades har slået skulderbladet og ryggen, oplyser holdet.

Polen Rundt køres over fem etaper og slutter på søndag.

Foruden Mads Pedersen er de danske ryttere Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), Jesper Hansen (Cofidis), Jakob Fuglsang og Jonas Gregaard (Astana) samt Casper Pedersen (Sunweb) med i løbet.

I sidste års udgave blev løbet ramt af en tragisk ulykke, da det belgiske stortalent Bjorg Lambrecht døde efter et styrt på 3. etape. Onsdag er det præcis et år siden.

