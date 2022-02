Den colombianske cykelstjerne Egan Bernal føler sig genfødt, efter at han søndag blev udskrevet fra intensivafdelingen på Sabana Universitetshospital i Bogota.

Det siger han ifølge cykelmediet cyclingnews.com.

25-årige Bernal blev indlagt på hospitalet for 14 dage siden som følge af en alvorlig træningsulykke i hjemlandet, da han kørte ind i bagenden på en parkeret bus.

Styrtet efterlod ham i overhængende livsfare med 20 brækkede knogler samt en kollapset lunge, og han er siden blandt andet blevet opereret to gange for brud på rygsøjlen.

- Livet ændrede sig for mig på et sekund, siger Bernal ifølge cyclingnews.com.

- Det ene øjeblik forbereder jeg mig til Tour de France og giver alt på min enkeltstartscykel, det andet øjeblik kæmper jeg for mit liv.

Egan Bernal har tidligere selv meldt ud, at han blev indlagt på hospitalet med en 95 procents risiko for at blive lam i begge ben.

Egan Bernal vandt Giro d'Italia i 2021 - se her højdepunkterne fra hans knusende sejr på 9. etape, hvor han fik førertrøjen.

Han priser sig derfor lykkelig for, at lægerne på hospitalet lykkedes med at redde hans liv og hans førlighed, skriver cyclingnews.com.

- Hvis det ikke var for jer (lægerne, red.), ville det have været en anden historie. Tak for at give mig en ny chance, siger Bernal i forbindelse med udskrivelsen fra hospitalet.

- Det, at jeg er i live, er som at blive født på ny. De dage, hvor jeg havde ondt, sagde jeg til mig selv: 'I det mindste føler jeg smerte - i det mindste føler jeg noget'. Det er jeres fortjeneste.

- Jeg håber, at jeg på en eller anden måde en dag kan betale tilbage for alt det, I har gjort for mig.

Egan Bernal skal nu ifølge cyclingnews.com fortsætte sin rehabilitering derhjemme.

Det er uvist, hvornår colombianeren vender tilbage, og om han overhovedet kan genoptage sin cykelkarriere.

Egan Bernal er på kontrakt hos Ineos Grenadiers. Han vandt Tour de France i 2019 og havde løbet som sit helt store mål i denne sæson.