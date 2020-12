Livstids-karantæne til cykelstjerne

Der bliver intet comeback til 'Kobraen', Riccardo Riccò.

Den 37-årige italiener er i gang med at afsone sin anden dopingdom, der blev afsagt tilbage i 2013, og intentionen var, at han ville vende tilbage til cykelsporten i 2024 på trods af, at han der vil være 40 år.

Men mandag blev det håb slukket, da det italienske antidoping-agentur idømte ham en tredje straf og dermed konverterede hans oprindelige 12 års karantæne til en livsvarig en af slagsen.

Grunden er, at Riccardo Riccò tilbage i 2014 blev taget på fersk gerning, da han på en parkeringsplads forsøgte at købe epo uden for en fastfood-restaurant i den italienske by Livorno.

Den slags er forbudt i Italien, og Riccò har derfor også fået en bøde på knap 30.000 kroner samt en regning for sagens omkostninger på knap 3000 kroner.

Riccardo Ricco markerede sig som cykelsportens helt store stjerneskud tilbage i midten af 2000'erne. Når han leverede sit varemærke, 'kobrahugget', var det de færreste, der kunne følge med.

Det skaffede ham en stribe sejre - blandt andet tre etapesejre i Giro d'Italia i 2007 og 2008. Det sidste år endte han som nummer to efter Alberto Contador, og han fortsatte de gode takter i Tour de France kort efter. Her vandt han også to etaper efter imponerende angreb, men den daværende Saunier-Duval-rytter holdt ikke længe.

Han blev testet positiv for det syntetiske epo-stof Cera og taget ud af Touren, og han blev efterfølgende ikendt en karantæne på 20 måneder.

Riccò vendte tilbage til cykelsporten i 2010, men allerede i februar 2011 var den gal igen. Her blev han hasteindlagt med akut nyresvigt, efter at han havde givet sig selv en blodtransfusion. Det førte til hans anden dopingdom - denne gang på 12 år - der altså ville have udløbet ved årsskiftet til 2024.

Under sin karantæne har han holdt fast i at cykle, og i et interview for tre år siden slog han fast, at han fortsat var eftertragtet, og at han ville vende tilbage til sporten.

Men det løb er altså kørt nu.

