Løbsdirektør: Tour de France køres ikke uden tilskuere

Der bliver ikke kørt Tour de France i år, hvis arrangørerne er tvunget til at afvikle det traditionsrige cykelløb uden tilskuere.

Sådan lyder meldingen fra løbsdirektør Christian Prudhomme.

- Tour de France vil ikke blive kørt for lukkede døre, siger han til det franske sportsmedie Sports Auvergne.

I sidste uge sagde den franske sportsminister Roxana Maracineanu, at det var en mulighed at afvikle Touren uden tilskuere, men det afviser Prudhomme.

- Tour de France er inderlighed, entusiasme og frem for alt smil. Vi er nødt til at kunne se disse smil, siger han.

Prudhomme regner med, at Tour de France stadig kan afvikles som planlagt fra 27. juni til 19. juli, men han erkender også, at det afhænger af, hvordan coronaepidemien udvikler sig i Frankrig og resten af verden.

- I Tour de France er det vigtigste Frankrig. Det er sundhedssituationen i landet, der betyder noget.

- Jeg ønsker, at Tour de France finder sted denne sommer. Ikke kun for Tourens skyld. Hvis vi må aflyse, er det fordi, at landet er i en katastrofal situation. Det håber jeg selvfølgelig ikke, siger Prudhomme.

Løbsarrangøren ASO har tidligere sat 15. maj som skæringsdato for at finde ud af, hvorvidt Tour de France skal afvikles, aflyses eller udskydes.

Udbruddet af coronavirus har indtil videre betydet, at store løb som Milano-Sanremo, Flandern Rundt, Paris-Roubaix og Liége-Bastogne-Liége er blevet aflyst.

Samtidig er Giro d’Italia udsat på ubestemt tid, mens også OL er udskudt et år.

Onsdag meddelte Den Internationale Cykelunion (UCI), at alle cykelløb frem til 1. juni er aflyst eller udsat. Det går blandt andet ud over Critérium du Dauphiné, der skulle være kørt fra 31. maj til 7. juni. Det er nu også blevet udsat.