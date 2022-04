Lokal cykelhelt slog verdensmesteren

Det blev en af de lokale helte, der onsdag kørte først over målstregen på 3. etape af World Tour-løbet Baskerlandet Rundt.

Pello Bilbao (Bahrain) vandt nemlig etapen, da den skulle afgøres i en spurt. Her endte han med at være et hjul foran verdensmesteren Julian Alaphilippe (Quick-Step), der dermed ikke fik taget to etapesejre i træk.

Det var Pello Bilbaos 12. professionelle sejr. Bilbao er født i baskiske Guernica, der ligger cirka 50 kilometer fra onsdagens målby, Amurrio.

Danske Jonas Vingegaard var også med blandt de forreste, men spillede ikke en rolle i spurten. Han krydsede målstregen som nummer ni og avancerer til en sjetteplads i den samlede stilling med 19 sekunder op til holdkammeraten Primoz Roglic, der bærer førertrøjen.

Mens tirsdagens udbrud var tæt på at kuppe hele feltet, holdt favoritterne og sprinterne onsdag anderledes kontrol med udbryderen Cristian Rodriguez (TotalEnergies).

Undervejs nåede spanieren at have et forspring på over fire minutter, men cirka 16 kilometer fra mål blev han opslugt af en stor frontgruppe.

På det tidspunkt var positionskampen allerede begyndt på den kuperede etape, og flere forsøgte at udnytte de smalle veje og korte bakker til at stikke af på de afsluttende kilometer, men ingen lykkedes med det.

Derfor bestod frontgruppen stadig af mere end et dusin ryttere, da rytterne drejede ind på etapens sidste kilometer. Her var Pello Bilbao hurtigst, og den 32-årige basker snuppede sin første sejr i næsten et år.

Baskerlandet Rundt slutter på lørdag.